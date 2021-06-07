Коронавирус в Тульской области, последние данные на 7 июня 2021 года: за неделю умерло еще 39 человек

За неделю в Тульской области умерло еще 39 человек Фото: Алексей ФОКИН

По данным статистики оперштаба Тульской области за прошедшую неделю с 1 по 7 июня в регионе заболел 371 человек новой коронавирусной инфекцией. Это жители 22 районов и городов. Случаев заболевания не отмечено в Воловском, Каменском, Куркинском и Тёпло-Огарёвском районах. За все время пандемии в области зарегистрировано 40 506 фактов заражения COVID-19.

При этом 350 жителей Тулы и области победили болезнь. Общее число выздоровевших за все время распространения вируса в регионе - 37 989 человек.

Также за истекшую неделю скончались от последствий заболевания 39 пациентов. Им было от 51 года до 89 лет. У большинства из них в истории болезни были хронические заболевания. Таким образом, пандемию не пережили 2074 туляка.