Фото: поисковый отряд "Штурм"

Поисковики обнаружили братское захоронение под Тулой. Работы вели члены отряда «Штурм».

Фото: поисковый отряд "Штурм"

Информация о возможных местах братских могил погибших красноармейцев была получена при изучении архивов министерства обороны России во время подготовки к разведывательно-поисковой экспедиции «Тульский рубеж».

Фото: поисковый отряд "Штурм"

На настоящий момент определено одно захоронение, созданное приблизительно в 1942 году. Сейчас поисковики ищут еще как минимум две братские могилы в этом районе. Работы продолжаются.