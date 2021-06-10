Как сэкономить и заработать с банковской картой

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У среднестатистического горожанина в кошельке как минимум две банковские карты. Но большинство до сих пор пользуются ими по минимуму - чтобы снять привычные наличные и иногда расплатиться в магазине. И зря. Мы подсчитали, какую выгоду могут получить жители Тулы, если будут чаще расплачиваться пластиком. Не всяким, конечно, а картами платежной системы «Мир».

Счет-копилка

Экономисты любят давать совет - каждый месяц откладывайте минимум 10% от своего дохода. На самом деле рекомендация очень хорошая: с одной стороны, сумма небольшая и ее безболезненно можно отправить в копилку. С другой, уже через несколько месяцев вы сможете накопить на что-нибудь существенное. Начать можно с того, чтобы завести автоматическую копилку на карте, используя специальные предложения банков. Тогда копить будет гораздо проще, в том числе и психологически. Вам не придется своими руками урезать свои ежемесячные расходы, все будет происходить автоматом, без вашего участия. Более того, на остаток по счету банком начисляются проценты - до 4-5 % годовых.

Кэшбек за покупки и путешествия

Популярный способ приумножить личный капитал за счет банковской карты - это кэшбек. Вы совершаете покупку, а банки или магазины возвращают вам часть ее стоимости. Есть карты с усредненным кэшбэком, когда возвращается 1–2% вне зависимости от того, что покупаете. Это удобно, если траты равномерные. Но, бывает, что вы много тратите на что-то одно, например, на спортивные товары или услуги. В таком случае выгоднее выбрать карту с повышенным кэшбэком в отдельных категориях. Кстати, в прошлом году правительство запустило беспрецедентную программу поддержки внутреннего туризма. На любой российский курорт можно будет съездить с большой выгодой - до 20%. Условий несколько. Оплатить поездку нужно безналичным путем до 15 июня этого года. Съездить в путешествие нужно до 30 июня. Минимальный срок – две ночи. Максимальная сумма кэшбека составит 20 тысяч рублей. Субсидия от государства вернется на карту в течение пяти рабочих дней. Подробные условия – на сайте мирпутешествий.рф.

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Защита от вирусов - со скидкой 10%

Признанный российский лидер в сфере кибербезопасности - Лаборатория Касперского - тоже предлагает хорошие условия для держателей «отечественных» карт. Если зарегистрировать карту в мобильном приложении «Привет, Мир!» и оплачивать этой картой антивирусные программы, то при покупке от 1500 рублей на карту вернется 10% от суммы платежа. Скидка доступна при оплате антивирусных программ для компьютеров и смартфонов. Специальные условия доступны до 30 июня 2021 года.

Минус пять рублей - с каждого билета

Именно столько можно сэкономить на каждой поездке в общественном транспорте Тулы. Акция действует до 30 июня 2021 года включительно. Выгоду смогут получить все держатели бесконтактных карт национальной платежной системы. Скидка предоставляется в муниципальных автобусах, троллейбусах, трамваях и маршрутках, оборудованных устройствами для приема бесконтактных банковских карт. Прикладываете карту к валидатору - и сумма разовой поездки уменьшается на пять рублей. В Тульской области выпущено более одного миллиона карт «Мир», многие из которых являются бесконтактными.

Интересные программы лояльности

Кэшбэк бывает не только деньгами, а баллами или милями от банка или торговых сетей - их можно использовать для того, чтобы получить скидку на авиабилеты или на автозаправку. Такие программы в некоторых случаях могут оказаться выгоднее классического кэшбэка. Главное, помнить, что бонусные баллы и мили нужно использовать до определенного момента, иначе они сгорают.

Нулевая комиссия при оплате автоштрафов

Эта акция действует до 23 июня этого года. Чтобы не платить комиссию, нужно зайти на портал госуслуг, найти в личном кабинете постановление от ГИБДД, а при оплате ввести реквизиты карты национальной платежной системы. Тогда платеж пройдет без комиссии. Если использовать карты зарубежных платежных систем (VISA или MasterCard), придется заплатить комиссию.

Скидка при оплате страховки онлайн

Можно застраховать жизнь или имущество и при этом сэкономить от 10 до 30% от суммы покупки. Пять страховых компаний предлагают выгодные условия, если клиенты приобретут те или иные полисы с помощью карт национальной платежной системы. Оплата должна быть онлайн. Большинство акций действуют до конца июня этого года. К примеру, если вам в ближайшее время нужно продлить ОСАГО, КАСКО или страхование квартиры по ипотеке, еще успеете сделать это по более выгодным условиям.

Домашний интернет - на 15% дешевле

Крупнейший оператор домашнего интернета и кабельного телевидения - «Ростелеком» - тоже предлагает хорошие условия для держателей «отечественных» карт. За первую оплату услуг в рамках спецпредложения будет начислен кешбэк 15%, а за последующие оплаты на карту вернется 5% суммы платежа. Скидка доступна при оплате домашнего интернета, интерактивного телевидения, мобильной связи, домашнего телефона и других услуг. Специальные условия доступны до 27 октября 2021 года. Подробности - на сайте rt.ru.

НА ЗАМЕТКУ

Цифровая карта вместо пластиковой

Некоторые крупные банки стали предлагать простую услугу - можно выпустить цифровую карту «Мир». Она будет обладать теми же свойствами, что и пластиковая. У нее будет номер, срок действия и CVV-код. Функционал почти не будет отличаться. Цифровой картой можно пользоваться без ограничений при онлайн-шопинге. А для покупок офлайн понадобится специальное приложение - Mir Pay или Samsung Pay (работают на смартфонах операционной системы Android). Для оплаты на кассе нужно на пару секунд приложить смартфон к считывающему устройству.