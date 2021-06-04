«ЕвроХим» подписал Соглашение о сотрудничестве в сфере внедрения наилучших доступных технологий с Правительством Тульской области

4 июня на Петербургском Международном Экономической форуме состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Минерально-химической компанией «ЕвроХим» и Правительством Тульской области. В церемонии подписания приняли участие первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев и генеральный директор компании «ЕвроХим» Владимир Рашевский.

Предметом подписанного Соглашения является сотрудничество по реализации на предприятиях компании «ЕвроХим» в Тульской области (НАК «Азот» и «Новомосковский Хлор») инвестиционных проектов реконструкции цехов по производству аммиака и карбамида, строительства новой установки жидкой углекислоты для пищевой промышленности, производств карбамидо-аммиачной смеси и хлората натрия, а также модернизации производств хлористого кальция и соляной кислоты, связанных с внедрением наилучших доступных технологий (НДТ) и созданием новых производств.

Компания «ЕвроХим» обеспечит реализацию данных инвестиционных проектов, предусматривающих вложение средств в объёме около 17 миллиардов рублей, которые будут направлены на модернизацию действующих производственных мощностей с целью улучшения показателей ресурсопотребления, продления срока эффективной эксплуатации агрегатов производства аммиака и карбамида, увеличения производительности и улучшения экологических показателей по воздействию на окружающую среду, а также на создание производств новой продукции.

Правительство Тульской области поддержит инвестиционные проекты сохранением мер государственной поддержки в части применения инвестиционного налогового вычета (ИНВ) до 2027 года включительно, с возможностью улучшения условий применения ИНВ в дальнейшем.