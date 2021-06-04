Сына президента тульского «Арсенала» отстранили от футбольной деятельности на полгода Фото: материалы пресс-служб

29 апреля после матча первенства ПФЛ между «Тверью» и «Зенитом-2», в котором победили питерцы, Аджоев-младший, зайдя в судейскую комнату, оскорблял инспектора, судей и угрожал, что они не уедут из города.

Инцидент был рассмотрен на комитет по этике РФС. По итогам заседания президент «Твери» наказан отстранением от любой футбольной деятельности сроком на 6 месяцев, а также штрафом в размере 125 тысяч рублей.

Согласно регламенту, Аджоев может обжаловать данное решение в течение трех дней после получения соответствующих документов.