Туляк стал миллионером из-за ошибки банка и теперь ему грозит тюрьма Фото: Алексей ФОКИН

36-летний местный житель обвиняется в краже, совершенной в особо крупном размере, и в легализации денег, полученных в результате преступления.

Так, по имеющейся информации, летом прошлого года один из крупных российских банков менял программное обеспечение одного из онлайн-приложений. На какое-то время образовался временный сбой, при котором при переводе средств на карты других банков, с самого счета деньги не списывались.

Обвиняемый успел совершить 220 транзакций на общую сумму 95 244 570 рублей. Будучи уверенным в безнаказанности, мужчина тратил несколько месяцев — отдохнул за границей, купил несколько квартир, купил два автомобиля.

Однако банк выявил недостачу, и теперь «миллионеру», хоть он и возместил частично причиненный финансовой структуре ущерб в размере 39 с лишним тысяч рублей, грозит до 12 лет лишения свободы.

Следующее судебное заседание по уголовному делу назначено на 3 июля 2021 года.