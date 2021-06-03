Где в Туле появятся новые детские площадки: список адресов
Фото: Алексей ФОКИН
Это отнюдь не вновь создаваемые места детского отдыха и развлечения, а те, где игровое оборудование было демонтировано из-за аварийного состояния.
Напомним, что окончательная инвентаризация должна завершиться к 10 июня. Пока же в перечень вошли 90 адресов - большая часть в Центральном, Пролетарском и Зареченском округах.
Итак, в Зареченском округе будет 28 площадок:
- поселок Плеханово, Садовая/Железнодорожная, а также Заводская, 7,
- поселок Обидимо, Ленина,9/Ленина,11, Комсомольская площадь (поселковая детская площадка),
- деревня Барсуки, Прудная, 25, Железнодорожная, 28,
- село Хрущево, Совхозная, 20, Совхозная, 26, Совхозная, 28, Совхозная, 30, Шкляра, 1А,
- поселок Барсуки, Ленина, 10, Советская, 1, Советская, 11, Советская, 13, Стадионная
- поселок Первомайский (поселок Рождественское),
- поселок Обидимо, Школьная, 2,
- деревня Скорнево,
- село Хрущево,
- деревня Ивановка,
- Курковая, 11,
- Арсенальная, 24,
- Максимовского, 7,
- Галкина, 23 Б,
- Гарнизонный проезд, 2 Г,
- Токарева, 81,
- Луначарского, 67.
В Привокзальном районе - 8 площадок:
- Седова, 43,
- Серебровская, 8,
- Седова, 35А,
- Ползунова, 19,
- 9 Мая, 19А,
- Оружейная, 50,
- поселок Мясново, 4-й проезд, 49.
В Пролетарском округе - 17 площадок:
- Майская, 5,
- Вильмса, 4,
- Металлургов, 35,
- Кутузова, 126,
- Степанова, 33,
- Шухова, 17,
- Приупская, 5,
- Немцова, 11,
- Фучика, 22 к. 3,
- Майская, 3,
- Кутузова, 108 А,
- Кутузова, 156,
- Пролетарская, 34,
- Металлургов, 36 А,
- деревня Морозовка,
- Вильямса, 42,
- село Высокое.
В Советском округе - 10 площадок:
- Фрунзе, 29,
- Смидович, 6 А,
- Смидович, 6 Б.
- Смидович, 6 В,
- Болдина, 147,
- Свободы, 37 к. 3,
- Демонстрации, 19,
- Мира, 27,
- Красноармейский проспект, 38,
- Вересаева, 16.
В Центральном округе - 27 площадок:
- ст. Ясная Поляна
- поселок Южный, шахтерская, 50,
- поселок Южный, Центральная, 7,
- поселок Первомайский, Щорса/Чапаева,
- поселок 2-й Западный, Стадионный проезд, 1,
- поселок Менделеевский, Ленина, 14,
- поселок 2-й Западный, Новоселов, 3,
- Скуратовский микрорайон, 7,
- поселок Ильинка, Центральная, 2,
- поселок Ильинка, Центральная, 24,
- поселок Прилепы, Буденного,
- поселок Прилепы, Буденного, 3, 5,
- село Лутовиново,
- деревня Петелино, 47,
- Кауля, 11 Б,
- Могилевский сквер,
- проспект Ленина, 149 А,
- территория между корпусами 3 и 5 дома по улице Кауля, 7 и домами на Новомосковской, 11 А и 9 А,
- Новомосковская, 13 А,
- Новомосковская, 15 А,
- Николая Руднева, 60А-56 Г,
- проспект Ленина, 139,
- Новомосковская, 25 А,
- Новомосковская, 25,
- Фридриха Энгельса, 101,
- проспект Ленина, 54,
- Академика Павлова, 34.