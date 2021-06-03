Где в Туле появятся новые детские площадки: список адресов Фото: Алексей ФОКИН

Это отнюдь не вновь создаваемые места детского отдыха и развлечения, а те, где игровое оборудование было демонтировано из-за аварийного состояния.

Напомним, что окончательная инвентаризация должна завершиться к 10 июня. Пока же в перечень вошли 90 адресов - большая часть в Центральном, Пролетарском и Зареченском округах.

Итак, в Зареченском округе будет 28 площадок:

- поселок Плеханово, Садовая/Железнодорожная, а также Заводская, 7,

- поселок Обидимо, Ленина,9/Ленина,11, Комсомольская площадь (поселковая детская площадка),

- деревня Барсуки, Прудная, 25, Железнодорожная, 28,

- село Хрущево, Совхозная, 20, Совхозная, 26, Совхозная, 28, Совхозная, 30, Шкляра, 1А,

- поселок Барсуки, Ленина, 10, Советская, 1, Советская, 11, Советская, 13, Стадионная

- поселок Первомайский (поселок Рождественское),

- поселок Обидимо, Школьная, 2,

- деревня Скорнево,

- село Хрущево,

- деревня Ивановка,

- Курковая, 11,

- Арсенальная, 24,

- Максимовского, 7,

- Галкина, 23 Б,

- Гарнизонный проезд, 2 Г,

- Токарева, 81,

- Луначарского, 67.

В Привокзальном районе - 8 площадок:

- Седова, 43,

- Серебровская, 8,

- Седова, 35А,

- Ползунова, 19,

- 9 Мая, 19А,

- Оружейная, 50,

- поселок Мясново, 4-й проезд, 49.

В Пролетарском округе - 17 площадок:

- Майская, 5,

- Вильмса, 4,

- Металлургов, 35,

- Кутузова, 126,

- Степанова, 33,

- Шухова, 17,

- Приупская, 5,

- Немцова, 11,

- Фучика, 22 к. 3,

- Майская, 3,

- Кутузова, 108 А,

- Кутузова, 156,

- Пролетарская, 34,

- Металлургов, 36 А,

- деревня Морозовка,

- Вильямса, 42,

- село Высокое.

В Советском округе - 10 площадок:

- Фрунзе, 29,

- Смидович, 6 А,

- Смидович, 6 Б.

- Смидович, 6 В,

- Болдина, 147,

- Свободы, 37 к. 3,

- Демонстрации, 19,

- Мира, 27,

- Красноармейский проспект, 38,

- Вересаева, 16.

В Центральном округе - 27 площадок:

- ст. Ясная Поляна

- поселок Южный, шахтерская, 50,

- поселок Южный, Центральная, 7,

- поселок Первомайский, Щорса/Чапаева,

- поселок 2-й Западный, Стадионный проезд, 1,

- поселок Менделеевский, Ленина, 14,

- поселок 2-й Западный, Новоселов, 3,

- Скуратовский микрорайон, 7,

- поселок Ильинка, Центральная, 2,

- поселок Ильинка, Центральная, 24,

- поселок Прилепы, Буденного,

- поселок Прилепы, Буденного, 3, 5,

- село Лутовиново,

- деревня Петелино, 47,

- Кауля, 11 Б,

- Могилевский сквер,

- проспект Ленина, 149 А,

- территория между корпусами 3 и 5 дома по улице Кауля, 7 и домами на Новомосковской, 11 А и 9 А,

- Новомосковская, 13 А,

- Новомосковская, 15 А,

- Николая Руднева, 60А-56 Г,

- проспект Ленина, 139,

- Новомосковская, 25 А,

- Новомосковская, 25,

- Фридриха Энгельса, 101,

- проспект Ленина, 54,

- Академика Павлова, 34.