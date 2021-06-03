Где официально разрешено купаться: полный список пляжей Тульской области

Где официально разрешено купаться: список пляжей Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

«Комсомолка» публикует полный список с адресами.

Город Алексин: пляж на правом берегу р. Оки в н.п. Бунырево, б/о «Шахтер».

Богородицкий район: пляж на пруду «Рос».

Веневский район: пляж «Веневка», пруд.

Воловский район: пляж «Толбузино».

Город Донской: пляж «Голубая вода», открытый бассейн з/о «Плазма».

Ефремовский район: пляж на р. Красивая Меча, ул К. Маркса, г. Ефремов, а также городской пляж «Береговой».

Заокский район: пляж на пруду д. Романьково.

Каменский район: пляж «Яблонево», а также открытый бассейн с. Архангельское.

Кимовский район: пляж «Вороньи выселки».

Куркинский район: пляж «Орловский».

Город Новомосковск: пляж «Тросниковка», пляж «Стрельцы», пляж «Урванка», пляж «Гремячее», открытый бассейн «Сокольники».

Одоевский район: городской пляж на р. Упа «Песчаная Коса», а также пляж на пруду д. Дорогонька.

Суворовский район: пляж «Городской» на водоеме южной окраины г. Суворов, пляж «Зареченский» Черепетского вдх, пляж «Песоченский» в МО Северо-Западное.

Тепло-Огаревский район: пляж «Волчья Дубрава», а также пляж с. Нарышкино.

Узловский район: пляж «Трестовский».

Чернский район: пляж на р. Снежедь, н.п. Тургеньево.

Щекинский район: пляж на Щекинском вдх. г. Советск, а также пляж на пруду р.п. Первомайский.

Непосредственно в самой Туле искупаться и отдохнуть можно в 8 местах:

- пляж на пруду з/о «Хомяковские поляны», п. Хомяково,

- пляж «Обидимо»,

- пляж на вдх. р. Воронка 1,

- пляж на вдх. р. Воронка 2 (ст. Козлова засека),

- «Ильинское», пруд с. Крутое,

- КФХ «Велесов лес» пляж на пруду МО Федоровское, д. Борщевка,

- пляж на среднем пруду ЦПКиО,

- пляж «Петровский».