All-on-4 или протезирование «все на четырех»

All-on-4 – это современная технология восстановления зубов, которая является эффективной альтернативой традиционной имплантации и съёмному протезированию. Это метод имплантации зубов, который предусматривает несъемное протезирование при полной или значительной утрате зубов. Протез фиксируется на челюсти на четырех имплантах.

В силу различных причин у некоторых людей тотально отсутствуют зубы. Как правило, такую проблему решают с помощью съемных протезов. Это самый доступный и бюджетный вариант. Но такая технология имеет ряд недостатков – во многих случаях они слабо прикрепляются к челюсти, что вызывает дискомфорт при ношении, проседают, спадают, надавливают, могут возникать проблемы при пережевывании пищи и другие неудобства. Ортопедические импланты несъемного типа имеют большое количество преимуществ – они плотно фиксируются и их ношение не доставляет дискомфорта. Несъемные протезы максимально точно соответствуют натуральным зубам, что делает улыбку привлекательной и естественной. Установка имплантов на каждый зуб отдельно – это очень дорогостоящая процедура и доступна не каждому. А вот система протезирования All-on-4 относительно недорого стоит и позволяет восстановить полный зубной ряд, при этом данный вид протезирования удобен в использовании.

Особенность метода состоит в том, что пациенту устанавливается несъемный протез, который состоит из искусственных зубных элементов и десны. Фиксация протеза производится сразу же после его монтирования. И практически сразу, буквально через несколько часов после того, как были установлены имплантаты, либо максимум на третий день (в зависимости от индивидуальных особенностей) можно осуществлять нагрузку на зубы.

All-on-4 или протезирование «все на четырех»

Основные преимущества протезирования All-on-4:

Кратковременные сроки установки: как правило, от трех до пяти–шести дней на все работы.

Возможность избежать проведения костной пластики. Процедура подходит тем, кто не может позволить себе классическое протезирование, тем, у кого недостаточно костной ткани.

Отсутствие длительного периода реабилитации.

Стабильность и надежность имплантатов. Четыре импланта фиксируются либо в нижнюю, либо в верхнюю челюсть. Протез крепится винтами, что дает четкую фиксацию и исключает любое смещение. Благодаря немедленной фиксации протезов, обеспечивается нагрузка на костную ткань и ее быстрое восстановление после операции. Сам протез скрепляет имплантаты между собой за счет общего металлического основания.

Легкий и быстрый демонтаж. При необходимости протез можно быстро снимать без повреждения имплантатов.

Простой уход. Зубные импланты All-on-4 не требуют сложного ухода и не доставляют никакого беспокойства в процессе эксплуатации. Они позволяют беспрепятственно пережевывать твердую пищу без опасений, что протез может сдвинуться с места или выпасть из ротовой полости.

Эстетичный вид протеза. Форма протезов в точности соответствует естественным зубам и особенностям прикуса пациента. Конструкция имеет акриловое основание, которое способно скрыть изъяны натуральной десны. Края искусственной слизистой обычно не заметны. Помимо этого, протез активирует лицевые и жевательные мышцы, повышает их тонус и замедляет процесс старения, вызываемый отсутствием зубов.

Средняя стоимость ортопедической имплантации All-on-4 напрямую зависит от клиники, качества и особенностей используемых материалов, а также особенностей проведения протезирования и объемов восстановительных работ.

Протезирование All-on-4 – это оптимальная комбинация практичности, долговечности, функциональности, эстетической привлекательности и стоимости процедуры восстановления зубного ряда.

All-on-4 или протезирование «все на четырех»

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