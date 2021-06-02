Эксперты - малышам

- Прекрасная клиническая и техническая база Клиники Эксперт позволяет проводить не только качественную диагностику, лечение и наблюдение за выздоровлением детей, но и обеспечивает приятную дружелюбную атмосферу в самой клинике, - рассказывает исполнительный директор «КЛИНИКА ЭКСПЕРТ ТУЛА» Илиана Марина.

Детское отделение располагается на специально обустроенном этаже, где принимают специалисты. Комфортная зона на втором этаже с удобными диванами, детским уголком и игрушками, создают обстановку, больше похожую на детский сад, чем на больницу, что отвлекает маленьких пациентов и помогает освоиться. Поскольку прием ведется по предварительной записи - не надо томиться в долгом ожидании.

Эксперты - малышам

Кадровый состав - особая гордость Клиники - у нас работают врачи высшей категории, заслуженные врачи РФ, кандидаты медицинских наук. Педиатрия - сложный отдельный вид медицины. Тут требования к сотрудникам особенно высоки и одно из первых условий - любовь к своей работе и к маленьким пациентам - ведь общение врача с маленькими пациентами отличается от взрослых. Тут нужен не только высокий профессионализм, но и тактичность, вежливость, внимание и бережное обращение к ребенку, понимание его волнений. В нашей Клинике работают специалисты всех актуальных направлений, поэтому вы получаете комплексное сопровождение ребенка.

Прием ведут:

• педиатр,

• педиатр-неонатолог,

• офтальмолог,

• невролог,

• ЛОР,

• психолог,

• логопед,

а также редкие специалисты:

• аллерголог - иммунолог,

• гастроэнтеролог,

• гепатолог,

• детский гинеколог.

Квалифицированный врач проведет прием и необходимую диагностику, даст рекомендации по лечению и дальнейшим шагам, если в них есть необходимость. Все кабинете Клиники прекрасно оснащены: например, кабинет оториноларинголога (ЛОРа) располагает всем необходимым оборудованием для диагностики и лечения заболеваний органов дыхания. У нас работает уникальный кабинет Охраны зрения, оснащенный современным редким оборудованием, что позволяет нашим пациентам проходить специальные программы лечения сложных заболеваний глаз (амблиопии, миопии, косоглазия, частичной атрофии зрительного нерва, коррекцию близорукости).

Эксперты - малышам

Также в нашей клинике есть необходимый спектр оборудования:

• функциональной и ультразвуковой диагностики,

• рентгенодиагностики,

• МРТ-обследования.

Все это позволяет быстро получить максимальную информацию в одном месте: пройти лабораторную и инструментальную диагностику, поставить точный диагноз и правильно подобрать необходимое лечение и обеспечить наблюдение за выздоровлением, а значит, своевременно вылечить заболевание.

Сейчас в Клинике введена новая услуга - вызов врача на дом. Для родителей малышей она особенно актуальна. Мамы и папы не всегда хотят идти в клинику с маленьким ребенком, опасаясь лишних инфекций. Позвонив в Клинику Эксперт, вы заранее можете договориться о вызове врача на дом, таким образом, прием проходит в знакомой ребенку обстановке - нет стресса и лишних волнений. Вызвать на дом можно не только педиатра, но и любого специалиста, а также медсестру, которая возьмет анализы или сделает инъекции. По необходимости, инструментальные исследования мы можем сделать на месте. Клиника Эксперт - это семейная клиника полного цикла, в которой врачи возьмут на контроль не только ваше, но здоровье ребенка и позаботятся о его выздоровлении. Доверяйте экспертам!

Эксперты - малышам

0+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.