Стали известны подробности ночного тройного ДТП на трассе М-2 в Тульской области Фото: соцсети

2 июня в полночь на 147-ом километре автодороги М-2 «Крым» Ясногорского района Тульской области 26-летний молодой человек за рулем Hyunday Porter, по предварительной информации, совершил попутное столкновение с автомобилем «ВАЗ 2107», под управлением 25-летнего парня. После столкновения автомобиль «ВАЗ» отбросило на металлическое барьерное ограждение. Иномарку, в свою очередь, притерло к тяжелому грузовику с прицепом Scania, за рулем которого был 44-летний мужчина.

В результате ДТП госпитализированы водители «ВАЗа» и Hyunday, а также 26-летний пассажир иномарки.