Стала известна полная программа Международного фестиваля крапивы в Тульской области

Гостей ждут крапивные бои, ярмарка мастеров, экскурсии, мастер-классы и, конечно, музыкальная программа.

Последняя стартует на главной сцене в полдень с выступления Губернаторского духового оркестра Тульской областной филармонии им. И.А. Михайловского. В 13:00 на сцену выйдет кавер-группа из Тулы «Лимонад Band», а в 14:30 ее сменит еще один тульский коллектив – «Васильков & Коты». В 16:00 начнется выступление инструментального квартета Дмитрия Купцова (Москва). В 17:30 программу продолжит столичный коллектив «Погнали». ьВ 18:30 на сцену выйдет творческий коллектив «ДарХор» – хор Тульского колледжа искусств им. Даргомыжского. Завершит программу в 20:30 выступление Светланы Жаворонковой и группы Secret Atelier.

В 12:00 на торговой площади и улице, ведущей от въездной зоны к центру Крапивны, разместится ярмарка мастеров из разных регионов России. Также с полудня на центральной площади развернется фуд-корт, где будут продаваться блюда и напитки с крапивой – здоровой пищей, исторически традиционной, как для России, так и для многих других стран и народов.

В 12:30 в сквере бывшей гостиницы «Лондон» откроется площадка крапивных боев. Любой желающий может принять участие в трех различных состязаниях – «Захват флага», «Держись до конца» и «Стенка на стенку». Попробовать свои силы можно как в парном бою, так и в командном соревновании. Также здесь откроют тир и будут проводить мастер-классы по кузнечному ремеслу.

Крапивенский краеведческий музей уже с 9 утра будет ждать посетителей. Помимо постоянной экспозиции можно будет посетить выставку лучших творческих работ Международного конкурса «Крапивная история».

С 11:30 до 18:30 здесь будет работать площадка мастер-классов крапивной тематики - по изготовлению обереговой нити из крапивы, крапивных обереговых кукол, экологического панно «Крапивный ковер», по плетению на коклюшках «Крапивное кружево», по работе на ткацком стане.

Также с 12:00 до 18:00 на территории рядом с музеем будут проводиться мастер-классы на открытом воздухе: участники смогут создать крапивный натюрморт, научиться гончарному мастерству и лепке из глины, расписать гуашью керамические изделия.

На «музейной улице» с полудня будут работать выставки, посвященные истории города: «Крапивна – город художников» и «Дом с колоннами – большая история».

С 13:00 в фойе Крапивенского Дома культуры будет работать интерактивная образовательная площадка об истории края. В городском саду - проводиться игровая программа «Так бывало в старину». Также можно будет поучаствовать в мастер-классах «Листок крапивы» и «Брошь из природных материалов».

В туристско-информационном центре Крапивны в 10:00 откроется выставка работ участников Всероссийского конкурса «Крапивная история». Здесь же можно будет подписать и отправить открытку с сердечным приветом из Крапивны. С 12:30 до 15:30 - принять участие в квесте «Крапивный город». На площадке перед центром гостей фестиваля встретит тульский ансамбль «Озорные переборы» и музыкальные коллективы Щекинского района.

Фестиваль завершится в 22:00 праздничным фейерверком.