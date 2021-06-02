В крупном ДТП на трассе М-2 в Тульской области сильно пострадал водитель легковушки Фото: соцсети

Крупное ДТП с участием большегруза с прицепом и легковушкой «ВАЗ 2107» произошло на федеральной трассе М-2 районе моста на реке Вашанка в Заокском районе. По одной из версий, водитель отечественной машины не справился с управлением при обгоне и оказался «подмят» большегрузом.

По сообщениям очевидцев, есть как минимум один пострадавший, который был госпитализирован бригадой скорой помощи в крайне тяжёлом состоянии.

Госавтоинспекция сейчас выясняет все подробности произошедшего.