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Происшествия2 июня 2021 9:20

В крупном ДТП на трассе М-2 в Тульской области сильно пострадал водитель легковушки

Авария произошла в ночь на 2 июня
Игорь КОПЫТОВ
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В крупном ДТП на трассе М-2 в Тульской области сильно пострадал водитель легковушки

В крупном ДТП на трассе М-2 в Тульской области сильно пострадал водитель легковушки

Фото: соцсети

Крупное ДТП с участием большегруза с прицепом и легковушкой «ВАЗ 2107» произошло на федеральной трассе М-2 районе моста на реке Вашанка в Заокском районе. По одной из версий, водитель отечественной машины не справился с управлением при обгоне и оказался «подмят» большегрузом.

По сообщениям очевидцев, есть как минимум один пострадавший, который был госпитализирован бригадой скорой помощи в крайне тяжёлом состоянии.

Госавтоинспекция сейчас выясняет все подробности произошедшего.

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