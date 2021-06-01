Иконостас Свято-никольского храма села Панино в Тульской области засияет новыми красками Фото: Игорь КОПЫТОВ

Свято-Никольский храм в селе Панино был построен в 1790 году на средства помещицы Пелагеи Чернцовой. В 1930-х годах храм был закрыт, но возвращен верующим во время Великой Отечественной войны и больше не закрывался. Так что, в советское время Никольский храм был единственным действующим во всей округе.

1 июня по приглашению настоятеля отца Сергия в церковь прибыли столичные реставраторы, чтобы оценить фронт предстоящих работ.

- Дело в том, что и сами образа, и иконостас у нас очень древние — подарены были еще князьями Голицыными, у которых тут когда-то неподалеку была усадьба. Все это нуждается в реставрации, хотя бы на первое время сохраняющей — чтобы предотвратить дальнейшее разрушение. Много лет здание отапливалось печным способом, газ удалось провести только в конце прошлого года, создать более-менее благоприятный климат, - говорит отец Сергий. - Дальше можно будет задуматься и о более глобальной восстановительной реставрации. Думаю, все работы удастся завершить к середине лета.