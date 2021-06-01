Ольга Слюсарева встретилась со студентами и спортсменами ЦСКА

Курсанты колледжа полиции при Московском университете МВД России, студенты Финансового университета при правительстве РФ, Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского, учащиеся школы №1287 города Москвы и чемпион мира 2012 года по велоспорту Антон Воробьев встретились с Главой города Тулы, заслуженным мастером спорта, Олимпийской чемпионкой, двукратным бронзовым призером Олимпийских Игр, шестикратной чемпионкой мира, семикратной чемпионкой Европы Ольгой Слюсаревой. В мероприятии также приняла участие заместитель начальника ЦСКА по работе с личным составом, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону 2006 года Светлана Ишмуратова.

В ходе встречи Ольга Слюсарева ответила на вопросы о своей спортивной карьере, достижениях и о том, какими качествами должен обладать спортсмен, чтобы добиться высоких результатов, и поделилась с ребятами воспоминаниями о выступлении на Олимпиаде в Афинах.

– Когда ты выходишь на старт, то понимаешь, что выступаешь не за себя, не за свой личный результат, а за честь нашей страны. У меня было сто вариантов, как могла пройти гонка, но случился сто первый. После «экватора», когда была пройдена уже половина трассы, я поняла, что проигрываю. Когда до финиша оставалось 100 метров, я включила мозг и стала говорить себе: как я, четырехкратная чемпионка мира, смогу вернуться домой без победы, как я смогу смотреть людям, возлагавшим на меня большие надежды, в глаза. Собралась духом, взяла мысленно себя в руки и пришла к финишной прямой первой. Я понимала, что если есть шанс, надо его использовать, – рассказала Ольга Слюсарева.

31 мая Глава Тулы Ольга Слюсарева встретилась со студентами и спортсменами ЦСКА.

На встрече ребята поинтересовались у Ольги Анатольевны, какие чувства она испытала, когда стояла на пьедестале.

– Вы знаете, у меня было чувство опустошения. Я выложилась в гонке настолько, что не было сил плакать от гордости, как другие спортсмены. Я ожидала какого-то особого восторга, счастья. Однако процесс достижения цели для меня стал намного интереснее и эйфоричнее, чем само награждение. У меня и в жизни все, как в спорте. Ставлю цель и иду к ее реализации. Главное, конечно же, результат. Я привыкла решать все задачи сама. Не важно, что ты выиграл сегодня, важно, что будет завтра, а в спорте – все циклично. Сегодня завершились одни соревнования, завтра тебя ждут другие, на которых ты должен подтвердить свой титул, – отметила Ольга Слюсарева.

В завершение Глава города Тулы пожелала всем ребятам ставить перед собой цели и непременно добиваться их реализации.

– Никогда не зарекайтесь, что у вас ничего не получится. Не бойтесь спотыкаться и проигрывать, просто мечтайте, рисуйте картинку и идите с ней по жизни. Если человек сильно захочет, он в любом случае добьется. Всему свое время. Было бы желание и сила воли, – сказала Ольга Слюсарева.

По окончании мероприятия состоялась автограф-сессия.