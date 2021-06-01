От оплаты коммуналки до норм приличия по-тульски

На вопросы читателей «Комсомольской правды» в ходе прямой линии ответил прокурор города Тулы Владислав Анциферов Фото: Алексей ФОКИН

- Владислав Юрьевич, мне приходят завышенные квитанции по квартплате из-за статьи ОДН. Что можно сделать? Можно ли вернуть деньги постфактум? (Наталья Степановна.)

- Согласно Жилищному кодексу плата за общедомовые нужды включает в себя плату за холодную, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. Расчет платы производится в соответствии с нормативами, утвержденными приказом Минстроя и ЖКХ Тульской области и устанавливается региональным комитетом по тарифам. Таким образом размер платы за ОДН по каждому дому можно узнать на интернет-ресурсе в системе ГИС ЖКХ, а также на официальных сайтах ресурсоснабжающих организаций.

В случае установления собственниками помещений фактов завышения платы за ОДН граждане вправе обращаться в ГЖИ Тульской области для проведения проверок. При подтверждении завышения платы за ОДН гражданам в добровольном порядке, либо по решению суда должен быть произведен перерасчет и возврат денежных средств.

- Приобрела некачественные межкомнатные двери. Подала иск в мировой суд. Было вынесено решение – вернуть мне деньги и забрать некачественный товар. Исполнительный лист находится у судебных приставов уже месяц, но деньги никто так и не вернул. (Татьяна ЗИМИНА.)

- Федеральным законом № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» определены условия и порядок принудительного исполнения судебных актов.

После возбуждения исполнительного производства и истечения срока для добровольного исполнения требований исполнительного документа, судебный пристав-исполнитель направляет запросы в регистрирующие органы с целью установления принадлежащего должнику имущества, расчетных счетов в банках и кредитных организациях и так далее. После получения информации, судебный пристав-исполнитель незамедлительно обращает взыскание на денежные средства, находящиеся в банке или иной кредитной организации. Если сумма задолженности превышает размер денежных средств, находящихся на расчетных счетах должника, то взыскание обращается на имущество должника. Законом установлен двухмесячный срок исполнения исполнительного производства со дня возбуждения исполнительного производства.

Постановления судебных приставов, их действия или бездействия по исполнению исполнительного документа могут быть обжалованы сторонами исполнительного производства, иными лицами, чьи права и интересы нарушены такими действиями, в порядке подчиненности и оспорены в суде.

В случае несогласия с действиями судебного пристава-исполнителя вы вправе обжаловать их как путем подачи жалобы в порядке подчиненности, так и оспорить в суде в порядке, установленном главой 22 Кодекса административного судопроизводства РФ.

- Владею местом в подземном паркинге 18 м2. Коммуналка 33.87 руб. за 1 м2., тогда как в том же доме за квартиру плачу 21,79 руб за 1 м2. Почему за нежилое помещение я плачу больше, если там нет того же обслуживания лифта? (Владимир.)

- Размер платы за содержание нежилого помещения, в том числе паркинга, согласно требований жилищного законодательства устанавливается по решению общего собрания собственников помещений многоквартирного дома. Если собственниками в установленном законом порядке принято решение о внесении платы за дополнительные услуги, предоставляемые только в нежилом помещении паркинга — например, системы пожаротушения, дымоудаления, видеонаблюдения — то размер платы за содержание и текущий ремонт такого нежилого помещений может быть выше размера платы за жилое, именно за счет допуслуг.

- Имеет ли право управляющая компания отказать в обслуживании дома, если выбор жильцов пал именно на нее? (Сергей ФЕДОРОВ.)

- Согласно части 3 статьи 161 Жилищного кодекса способ управления многоквартирным домом выбирается на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме. В соответствии с частью 1 статьи 162 ЖК РФ договор управления многоквартирным домом заключается с управляющей организацией в письменной или электронной форме с использованием системы ГИС ЖКХ путем составления одного документа, подписанного сторонами.

Договор заключается только с согласия обеих сторон. В случае если управляющая компания не заключает договор и не принимает дом в управление, принудительного обязания законом не предусмотрено.

А вот в случае, когда договор заключен, возможен односторонний порядок расторжения договора управления многоквартирным домом только по инициативе собственников. Односторонний порядок расторжения по инициативе управляющей организации не предусмотрен.

- Как повлиять на управляющие компании, которые несвоевременно или в неполном объеме выполняют свои обязательства перед собственниками жилья? Зима была снежная, убирали снег не вовремя. Плюс то, что собрали, не вывозили, хотя обязаны. Собрались огромные кучи снега, а весной от них весь двор поплыл. Штраф для УК предусмотрен за невывоз снега? (Александр ГУРИН.)

- В соответствии со статьями 161 и 192 ЖК РФ, а также «Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме», управляющие компании обязаны надлежащим образом содержать придомовые территории МКД, в том числе своевременно производить уборку и вывоз снега с придомовой территории.

За нарушение, в том числе за несвоевременность принятия мер по содержанию жилья в части уборки снежных масс, предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей на должностных лиц, от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей на юридических лиц.

Кроме того, предусмотрена ответственность за осуществление предпринимательской деятельности с нарушением лицензионных требований, которая влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей. По данной статье привлекаются должностные и юридические лица – управляющие компании, неоднократно нарушившие требования по содержанию общедомового имущества.

Для привлечения к ответственности по вышеуказанным статьям гражданам необходимо обращаться в Государственную жилищную инспекцию Тульской области.

- Из-за ковидных ограничений зависли деньги на путевку в Турцию. Путевку купил еще в 2020 году, турагенство сказало ждать следующего года именно этих дат. Когда даты подошли, нас попросили доплатить за авиаперевозку (билеты подорожали), а на следующий день Турцию вновь закрыли. Понятно, что меры безопасности, но как нам вернуть деньги? Турагент говорит, что ни авакомпания, ни отель ничего не возвращает, а только переносит дату. (Олег Борисович.)

- Турист вправе отказаться от исполнения договора в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.

Ввиду распространения коронавирусной инфекции имеются особенности исполнения и расторжения договора о реализации туристского продукта, заключенного по 31 марта 2020 года включительно, туроператором либо турагентом. Так, предусмотрено, что туроператор обеспечивает предоставление путевки, предусмотренной договором, либо равнозначной путевки в сроки, определяемые дополнительно по соглашению сторон договора, но не позднее 31 декабря 2021 года.

В случае расторжения договора по требованию граданина, уплатившего за путевку деньги, в том числе при его отказе от равнозначного продукта, туроператор обязан вернуть ему уплаченную сумму не позднее 31 декабря 2021 года.

- Как попасть на работу в прокуратуру, есть ли время на чтение и отдых, и какова вершина карьеры в этой сфере? (Леонид СУРОВ.)

- Работниками прокуратуры могут быть граждане Российской Федерации, получившие высшее юридическое образование по специальности «Юриспруденция» или высшее образование квалификации «магистр» при наличии диплома бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция», с присвоением квалификации «юрист», обладающее необходимыми профессиональными и моральными качествами, способные по состоянию здоровья исполнять возлагаемые на них служебные обязанности.

Не могут быть приняты на службу в органы прокуратуры лица, в том числе имеющие гражданство иностранного государства, признанные решением суда ограниченно дееспособными, лишенные судаом права занимать государственные должности государственной службы в течение определенного срока, имевшие судимость и ограничения по здоровью.

- УК регулярно размещает рекламу в холле подъезда - стойки с визитками, банеры (продажа мебели, дверей). Видимо, по личным договоренностям или за деньги. Насколько законны такие действия? (Анна Дмитриевна.)

- Согласно Жилищному кодексу общее имущество в многоквартирном доме, в том числе ограждающие несущие и не несущие конструкции, принадлежат собственникам квартир. Им они вправе распоряжаться на основании общего собрания. В том числе собранием принимается решение о заключении договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

На основании изложенного, размещение в местах общего пользования рекламных конструкций является законным только в случае наличия соответствующего решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. В случае, если граждане – собственники помещений, не принимали таких решений, то любой из собственников вправе написать обращение в ГЖИ Тульской области для пресечения таковых действий.

- Насколько, с точки зрения закона, уместно размещение подобных витрин на первом этаже большого торгового центра (в данном случае ТЦ МАКСИ), где немало несовершеннолетних посетителей? (Анастасия.)

Витрина в ТЦ (прислано читательницей).

- Федеральным законом № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» определены виды информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей. Например, побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и здоровью, или способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, табачные изделия, алкогольную продукцию, а также оправдывающая допустимость насилия и жестокости, содержащая изображение или описание сексуального насилия и многое другое.

В данном случае витрина с нижним бельем в торговом центре не противоречит требованиям законодательства, в том числе о распространении информации. Но в настоящее время по данному факту прокуратурой города Тулы в направлено поручение прокуратуру Пролетарского района о проведении более детальной проверки.

- Как возмещается материальный ущерб, если случилось ДТП, и водитель не являлся собственником автомобиля? (Ольга Дмитриевна.)

- Согласно требованиям Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", владельцы транспортных средств обязаны страховать риск своей гражданской ответственности. Таким образом, если ответственность за причинение вреда застрахована, потерпевший вправе обратиться за возмещением вреда к страховщику, застраховавшему гражданскую ответственность лица, причинившего вред. Если ответственность вреда застрахована и страхового возмещения недостаточно для того, чтобы полностью возместить причиненный вред, собственник транспортного средства возмещает разницу между страховым возмещением и фактическим размером ущерба.

Владельцы транспортных средств, риск ответственности которых не застрахован, возмещают вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потерпевших, в соответствии с гражданским законодательством.

Собственник транспортного средства, возместивший причиненный вред, вправе требовать с каждого из других участников ДТП долю выплаченного потерпевшему возмещения в размере, соответствующем степени вины. При невозможности определить степень вины доли признаются равными.

- Может ли гражданин, имеющий судимость, работать в учреждении, где находятся несовершеннолетние? В частности, в профессиональном колледже. (Константин.)

- К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха, оздоровления, медицинского обеспечения, не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, а равно подвергавшиеся уголовному преследованию за преступления, указанные в статье 331 Трудового кодекса РФ: против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности, а также имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления.

Указанные лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести, в также преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирущим основаниям, могут быть допущены к трудовой деятельности в сфере образования при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о допуске их к педагогической деятельности.

- В каком случае может быть ограничен выезд гражданина-должника из Российской Федерации? (Денис.)

- В соответствии со ст. 67 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя или собственной инициативе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации при неисполнении должником - гражданином или должником, являющимся индивидуальным предпринимателем, без уважительных причин, в установленный для добровольного исполнения срок, требований исполнительного документа.

Под определение подпадает, в частности, взыскание алиментов; возмещение вреда, причиненного здоровью; возмещение вреда в связи со смертью кормильца; имущественный ущерб и (или морального вред), причиненный преступлением, если сумма задолженности по такому исполнительному документу превышает 10 000 рублей, а также иные случаи, если сумма задолженности по исполнительному документу (исполнительным документам) составляет 30 000 рублей и более.