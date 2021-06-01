Причиной смерти трехлетнего мальчика из Киреевского района могла стать инфекция Фото: Алексей ФОКИН

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Причиной смерти трехлетнего мальчика из Киреевского района могло стать инфекционное заболевание верхних дыхательных путей. Об этом стало известно сегодня, 1 июня. В министерстве здравоохранения Тульской области "Комсомольской правде" прокомментировали, что сейчас врачи проводят комплек мероприятий, во время которых будут установлены причины смерти, обстоятельства ее наступления, проверят также действия врачей, оказывавших медпомощь ребенку в скорой.</p>

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Напомним, что трагедия случилась 27 мая. По предварительным данным следствия, тогда в поселке Шварцевский Киреевского района к маленькому мальчику была вызвана скорая помощь. Оказалось, что накануне семья купила в одном из магазинов Новомосковска продукты, которыми и поужинала. После этого мать и двое детей почувствовали себя плохо. Скорая приехала быстро, однако младший сын женщины скончался по дороге в одну из тульских больниц.</p>

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В связи с гибелью трехлетнего мальчика, региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».</p>