У светофора на перекрестке Энгельса и Толстого в центре Тулы появились новые секции — ранее таких в городе замечено не было Фото: Игорь КОПЫТОВ

Светофор, установленный на перекрестке улиц Ф. Энгельса и Льва Толстого, дополнился двумя дополнительными секциями со стрелками и изображением пешехода. Видны секции только для машин, движущихся по направлению от проспекта Ленина.

Призваны они обратить внимание водителей, поворачивающих влево и вправо на улицу Энгельса на то, что в момент маневра по переходам могут двигаться пешеходы, для которых в это время также горит зеленый сигнал.

То есть с момента пуска светофорного объекта поменялся его режим. Если ранее схема движения была предусмотрена как: движение по Энгельса, движение по Толстого, стоп всем и «пешеходник» по всем направлениям. Это создавало массовые пробки из-за маленького интервала пропуска машин. Теперь режимов два — пропуски по улицам одновременно с параллельными переходами пешеходов. И они увеличились по длительности. Для этого и потребовались дополнительные предупреждающие секции.