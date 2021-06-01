Защитник веры православной и Отечества

Военно-исторический фестиваль «Поле Куликово». Фото: архив 2019 г.

1 июня – День памяти благоверного князя Димитрия Донского, выдающегося исторического деятеля, героя Куликовской битвы, личность которого неразрывно связана с Тульским краем.

Вся жизнь Димитрия Донского – пример неразрывной связи русской православной веры и героической истории государства Российского. Великий князь Димитрий, сын князя Иоанна Красного и княгини Александры, внук Иоанна Калиты, родился в 1350 году и воспитывался в любви к Богу и святой Церкви под руководством святителя Московского Алексия. В воспитании князя принимал участие преподобный Сергий Радонежский. С ранних лет Димитрий, внимая рассказам отца о славных предках — Александре Невском, Данииле Московском и других благоверных князьях, укрепился в вере и стал крепок духовно. Его отец умер рано: Димитрий стал Великим князем Владимирским и Московским на десятом году жизни. Свою жизнь он посвятил делу объединения русских земель и освобождению Руси от монголо-татарского ига.

Самое знаменитое деяние князя Димитрия Ивановича - победа в Куликовской битве, когда объединенные русские войска во главе с князем Димитрием сошлись с войском хана Мамая. Битва состоялась 8 сентября 1380 года на Куликовом поле – сейчас это юго-восток Тульской области.

Перед сражением с полчищами Мамая, святой Димитрий посетил обитель Живоначальной Троицы и поведал преподобному Сергию Радонежскому о сомнениях ввиду малочисленности своих дружин. Преподобный вознес молитвы к Богу и благословил князя, предсказав победу его христианскому воинству. Старец воодушевил князя и его ратников, направив им в помощь двух Троицких иноков — Александра (Пересвета) и Андрея (Ослябю). Перед выступлением русских воинов против полчищ Мамая были открыты во Владимире мощи святого благоверного князя Александра Невского. Димитрий Иоаннович узнал об этом еще до битвы и был укреплен незримой помощью своего великого предка.

Битва началась поединком монаха Александра Пересвета, который принял вызов на бой татарского богатыря Челубея: воины сшиблись и упали замертво. Во время сражения князь Димитрий бился в пешем строю. Битва была трудной, ее исход решило выступление свежего засадного русского полка под командованием воеводы Димитрия Боброка и князя Владимира Храброго: татары бежали.

За эту победу великий князь Димитрий получил прозвище Донской. В благодарность Богу и Пресвятой Богородице Димитрий Донской построил Успенский монастырь на реке Дубенке и храм Рождества пресвятой Богородицы на могилах павших воинов. Тогда же была положена традиция всенародно поминать погибших воинов, так появилась Димитриевская родительская суббота.

Умер князь Димитрий в 1389 году и был похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля. Его канонизация совершилась через 600 лет, в 1988 году. Русская Православная церковь чтит память святого Димитрия Донского 1 июня по новому стилю. Связь сквозь века

Имена героев сражения на Дону присваивались военным кораблям и воинским подразделениям. В середине ХIX – начале ХХ века в составе русского военного флота находилось 6 боевых кораблей, носивших имена героев Куликовской битвы. Во время Первой мировой войны на Румынском фронте действовал русский Куликовский полк. Продолжением этих традиций стала танковая колонна «Димитрий Донской», созданная в 1943 году на средства верующих и священнослужителей Русской православной церкви. Жива историческая традиция и сегодня: 51-й парашютно-десантный полк 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской дивизии с честью носит высокое наименование гвардейской имени Димитрия Донского.

Туляки бережно хранят память о великом князе - в этом мы убедились, побывав в селе Монастырщино: здесь, на территории Государственного музея-заповедника «Куликово поле», установлен памятник Димитрию Донскому.

- Каждый раз, приезжая сюда, испытываю душевный подъем и гордость за великое прошлое нашего народа, за наш русский характер, который невозможно сломить, - говорит житель областной столицы Андрей Кулаков. - Куликовская победа дала важнейший результат: русский народ осознал свою силу и способность побеждать сильнейшего врага. Напрашивается аналогия с победой под Москвой в 1941-м, когда после гнетущей серии поражений и отступления не только был сорван гитлеровский «блицкриг», но и восстановлена вера народа в свою армию и в окончательную победу.

- На Куликово поле вышли не просто дружины князя Дмитрия Ивановича: это было объединенное русское войско с участием полков Серпуховского, Белозерского, Ярославского, Ростовского, Брянского и Полоцкого князей, - вступает в разговор историк Сергей Артемов. - В тот день решалось будущее Русской земли. На ратном поле соединились горе и терпение, жажда освобождения от ига, сила, воля и вера. Слились воедино главные национальные ценности! В одном месте совпали в своих чаяниях мудрые, дальновидные, сильные духом монахи и воины. Поэтому их воинский подвиг стал еще и подвигом духовным.

Михаил КОПАНИЦА