Коронавирус в Тульской области, последние данные на 1 июня 2021 года: смертность по-прежнему не снижается

Общее число выявленных во время пандемии случаев уже давно превышает 40 00 Фото: Алексей ФОКИН

По последним статистическим данным, в Тульской области коронавирусом заболели еще 50 человек за сутки. При этом выздоровело 45 жителей Тулы и области.

Общее число выявленных во время пандемии случаев уже давно превышает 40 000, при этом победивших болезнь - 37 684 туляка.

Также сообщается о 6 летальных исходах за сутки. За все время распространения COVID-19 в Тульской области скончался от осложнений 2 041 пациент.