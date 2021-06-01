Тула
Еще
Радио
Тула
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье1 июня 2021 11:45

Коронавирус в Тульской области, последние данные на 1 июня 2021 года: смертность по-прежнему не снижается

Однако заболевших лишь немного больше, чем выздоровевших
Елена Иргиз
КомментироватьОставить комментарий(0)
Общее число выявленных во время пандемии случаев уже давно превышает 40 00

Общее число выявленных во время пандемии случаев уже давно превышает 40 00

Фото: Алексей ФОКИН

По последним статистическим данным, в Тульской области коронавирусом заболели еще 50 человек за сутки. При этом выздоровело 45 жителей Тулы и области.

Общее число выявленных во время пандемии случаев уже давно превышает 40 000, при этом победивших болезнь - 37 684 туляка.

Также сообщается о 6 летальных исходах за сутки. За все время распространения COVID-19 в Тульской области скончался от осложнений 2 041 пациент.

Коронавирус Covid-19Интересное