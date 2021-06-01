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Общество1 июня 2021 9:48

ООО «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК»: Перспективы и новые точки роста

Международный концерн КНАУФ вложит более 1 млрд рублей в модернизацию своего горнодобывающего комплекса в Новомосковске
Наталья КОНОВА
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26 мая состоялась встреча делегации компании КНАУФ с представителями экономического блока правительства Тульского региона.

26 мая состоялась встреча делегации компании КНАУФ с представителями экономического блока правительства Тульского региона.

26 мая ООО «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК» принимал почетных гостей. В этот день здесь состоялась встреча делегации компании КНАУФ во главе с ее совладельцем, почетным консулом РФ Николаусом Кнауфом с представителями экономического блока правительства Тульского региона.

От лица Алексея Дюмина его первый заместитель – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин выразил компании признательность за то, что более 25 лет назад она выбрала Тульский регион для вложения инвестиций в развитие гипсового завода и крупнейшей шахты по добыче гипсового камня.

- Выражение «немецкое качество» во всем мире означает строжайший технический контроль в производстве и сервисное обслуживание высочайшего уровня. Нам приятно, что все эти принципы реализуются в Тульской области на предприятиях группы КНАУФ. Уверен, что проекты, которые вы презентуете сегодня, станут дополнительным импульсом для развития Новомосковска и всего региона в целом, – отметил Валерий Шерин.

Он поблагодарил Николауса Кнауфа за визит в Тульскую область и заверил в том, что регион окажет компании максимальное содействие в реализации инвестиционных проектов. В ходе встречи новые проекты по развитию горнодобывающего комплекса ООО «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК» представил генеральный партнер «Knauf Group» Манфред Грундке.

- Помимо совершенствования технологических процессов, их цель – повышение экологичности и безопасности производства, дальнейшее улучшение условий труда, - подчеркнул он.

Совладелец компании КНАУФ, почетный консул РФ Николаус Кнауф.

Совладелец компании КНАУФ, почетный консул РФ Николаус Кнауф.

Еще одна тема встречи - опытное производство систем для модульного домостроения, которое планируется к размещению на базе ООО «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК». Внедрение этой технологии значительно упрощает все строительные процессы. Модули доставляются на место строительства в виде готовых жилых блоков, которые легко и быстро собираются в единое здание.

Предполагаемый объем инвестиций в модульное производство составит 55 млн рублей. Предлагаемые КНАУФ решения могут быть весьма полезны для региона, например применены в строительстве фельдшерско-акушерских пунктов на территории Тульской области. Дополнительным преимуществом развития нового производства станет создание до 2022 года 50 рабочих мест.

И конечно, визит на завод в Новомосковске нельзя считать полноценным без посещения гордости предприятия - гипсовой шахты, которая также была продемонстрирована почетным гостям. После последней модернизации шахта признана одной из самых совершенных в мире. Здесь, на глубине 130 метров, уже 70 лет производится добыча гипсового камня подземным способом. Сегодня производительность шахты - 850 тонн в час, а за сутки добыча составляет более 12 тысяч тонн.

Почетным гостям продемонстрирована гипсовая шахта.

Почетным гостям продемонстрирована гипсовая шахта.

Быть ключевым звеном

ООО «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК» продолжает оставаться ключевым звеном экономики не только Тульской области, но и страны в целом. Ассортимент строительных решений, выпускаемых в Новомосковске под брендом «КНАУФ», сегодня довольно значительный. На основе добываемого гипсового камня на заводе производят современные строительные материалы: сухие гипсовые смеси, КНАУФ-листы, КНАУФ-гипсоплиты. В портфеле решений предприятия также присутствуют инновационные листовые материалы: звукопоглощающие и огнестойкие плиты «КНАУФ-Акустика» и «КНАУФ-Файерборд», а также особо прочные плиты «КНАУФ-Сапфир».

После мероприятия мы пообщались с генеральным директором ООО «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК» Леонидом Третьяковым.

- 2020 год был для компании знаменательным: исполнилось 25 лет с того момента, как КНАУФ начала инвестиционную и предпринимательскую деятельность в Тульском регионе, - рассказывает Леонид Алексеевич. - В далеком 1995 году компания выиграла инвестиционный конкурс на покупку акций и уже в следующем году приступила к реализации первой инвестиционной программы. Усердная работа и постоянное стремление к совершенству позволили в короткий срок превратить предприятие в один из флагманов российской промышленности строительных отделочных материалов. За четверть века командной работы производительность предприятия увеличилась почти в 25 раз. И мы не останавливаемся на достигнутом. Наша основная задача – постоянно совершенствоваться, расти и идти вперед по всем направлениям. Главным в нашей работе остается производство качественной и широко востребованной для российского рынка продукции. Эффективность производственных процессов, культура труда и высокие стандарты безопасности позволяют ООО «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК» на протяжении многих лет входить в число лучших организаций строительного комплекса страны.

- Предприятие в Новомосковске было выбрано компанией КНАУФ для реализации пилотного проекта CI (непрерывные улучшения). Какие перспективы это дало предприятию?

- Основа проекта CI - инструменты так называемого «Бережливого производства», это система 5S – организация рабочего пространства, TPM – система обслуживания оборудования, SMED – быстрая переналадка, работа по улучшениям на основе показателей производственного процесса, а также ряд других не менее значимых программ. Проект CI — это в первую очередь постоянные улучшения потенциала наших сотрудников, их отношения к культуре производства и Ценностям компании. Именно здесь ведется самая главная работа.

Мы ввели ряд инициатив для «раскрытия» персонала: обязательная беседа с сотрудниками во время ежедневных обходов производств руководством завода, «Фабрика идей КНАУФ», где каждый сотрудник может подать идею по улучшению и быть за это поощрен. Девиз ООО «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК» - «Лучше. Эффективнее. Без потерь». Только с вовлечением всех сотрудников предприятия, мы сможем ему соответствовать. Уже есть результаты этого проекта. Так, за первый год внедрения инструментов CI в производстве КНАУФ – профилей, мы снизили время простоев и увеличили объем производства продукции на 5%.

Здесь, на глубине 130 метров, уже 70 лет производится добыча гипсового камня подземным способом.

Здесь, на глубине 130 метров, уже 70 лет производится добыча гипсового камня подземным способом.

Социальное важно

- С первых дней прихода компании КНАУФ в Новомосковск, она занимает активную социальную позицию. Мы оказываем поддержку школе, детским садам, стадиону, дому культуры и скверу микрорайона Гипсовый, - продолжает Леонид Третьяков. - Это очевидная необходимость, поскольку более половины сотрудников предприятия проживают здесь. Большая часть благотворительных средств была вложена именно в обновление и благоустройство микрорайона Гипсовый. В наших текущих планах на этот год - оказание помощи школе №14 микрорайона Гипсовый в ремонте и оснащении учебных классов.

- Леонид Алексеевич, каковы сегодня главные векторы в развитии компании?

- ООО «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК» будет и дальше делать все возможное для увеличения промышленного и экономического потенциала Тульского региона, идти вперед к реализации новых амбициозных проектов.

Мы находимся на пути к очередному этапу модернизации шахты: до 2023 года здесь планируется построить подземный магистральный конвейер для транспортировки гипсового камня. Сумма инвестиций составит - 900 млн рублей. В 2022 году до полномасштабного запуска магистрального конвейера в шахте предполагается завершить строительство автоматизированного комплекса погрузки гипсового камня в железнодорожные вагоны с производительностью 750 тонн в час. Сумма инвестиций составит – 180 млн рублей.

Планов и перспектив на самом деле много, будем развиваться, не снижая темпов, искать новые точки роста. А они у компании точно есть!

ООО «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК»:

Тульская область, г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом 14, тел.:+7(48762) 29-101, 29-158.

www.knauf.ru

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