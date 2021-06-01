ООО «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК»: Перспективы и новые точки роста

26 мая состоялась встреча делегации компании КНАУФ с представителями экономического блока правительства Тульского региона.

26 мая ООО «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК» принимал почетных гостей. В этот день здесь состоялась встреча делегации компании КНАУФ во главе с ее совладельцем, почетным консулом РФ Николаусом Кнауфом с представителями экономического блока правительства Тульского региона.

От лица Алексея Дюмина его первый заместитель – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин выразил компании признательность за то, что более 25 лет назад она выбрала Тульский регион для вложения инвестиций в развитие гипсового завода и крупнейшей шахты по добыче гипсового камня.

- Выражение «немецкое качество» во всем мире означает строжайший технический контроль в производстве и сервисное обслуживание высочайшего уровня. Нам приятно, что все эти принципы реализуются в Тульской области на предприятиях группы КНАУФ. Уверен, что проекты, которые вы презентуете сегодня, станут дополнительным импульсом для развития Новомосковска и всего региона в целом, – отметил Валерий Шерин.

Он поблагодарил Николауса Кнауфа за визит в Тульскую область и заверил в том, что регион окажет компании максимальное содействие в реализации инвестиционных проектов. В ходе встречи новые проекты по развитию горнодобывающего комплекса ООО «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК» представил генеральный партнер «Knauf Group» Манфред Грундке.

- Помимо совершенствования технологических процессов, их цель – повышение экологичности и безопасности производства, дальнейшее улучшение условий труда, - подчеркнул он.

Совладелец компании КНАУФ, почетный консул РФ Николаус Кнауф.

Еще одна тема встречи - опытное производство систем для модульного домостроения, которое планируется к размещению на базе ООО «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК». Внедрение этой технологии значительно упрощает все строительные процессы. Модули доставляются на место строительства в виде готовых жилых блоков, которые легко и быстро собираются в единое здание.

Предполагаемый объем инвестиций в модульное производство составит 55 млн рублей. Предлагаемые КНАУФ решения могут быть весьма полезны для региона, например применены в строительстве фельдшерско-акушерских пунктов на территории Тульской области. Дополнительным преимуществом развития нового производства станет создание до 2022 года 50 рабочих мест.

И конечно, визит на завод в Новомосковске нельзя считать полноценным без посещения гордости предприятия - гипсовой шахты, которая также была продемонстрирована почетным гостям. После последней модернизации шахта признана одной из самых совершенных в мире. Здесь, на глубине 130 метров, уже 70 лет производится добыча гипсового камня подземным способом. Сегодня производительность шахты - 850 тонн в час, а за сутки добыча составляет более 12 тысяч тонн.

Почетным гостям продемонстрирована гипсовая шахта.

Быть ключевым звеном

ООО «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК» продолжает оставаться ключевым звеном экономики не только Тульской области, но и страны в целом. Ассортимент строительных решений, выпускаемых в Новомосковске под брендом «КНАУФ», сегодня довольно значительный. На основе добываемого гипсового камня на заводе производят современные строительные материалы: сухие гипсовые смеси, КНАУФ-листы, КНАУФ-гипсоплиты. В портфеле решений предприятия также присутствуют инновационные листовые материалы: звукопоглощающие и огнестойкие плиты «КНАУФ-Акустика» и «КНАУФ-Файерборд», а также особо прочные плиты «КНАУФ-Сапфир».

После мероприятия мы пообщались с генеральным директором ООО «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК» Леонидом Третьяковым.

- 2020 год был для компании знаменательным: исполнилось 25 лет с того момента, как КНАУФ начала инвестиционную и предпринимательскую деятельность в Тульском регионе, - рассказывает Леонид Алексеевич. - В далеком 1995 году компания выиграла инвестиционный конкурс на покупку акций и уже в следующем году приступила к реализации первой инвестиционной программы. Усердная работа и постоянное стремление к совершенству позволили в короткий срок превратить предприятие в один из флагманов российской промышленности строительных отделочных материалов. За четверть века командной работы производительность предприятия увеличилась почти в 25 раз. И мы не останавливаемся на достигнутом. Наша основная задача – постоянно совершенствоваться, расти и идти вперед по всем направлениям. Главным в нашей работе остается производство качественной и широко востребованной для российского рынка продукции. Эффективность производственных процессов, культура труда и высокие стандарты безопасности позволяют ООО «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК» на протяжении многих лет входить в число лучших организаций строительного комплекса страны.

- Предприятие в Новомосковске было выбрано компанией КНАУФ для реализации пилотного проекта CI (непрерывные улучшения). Какие перспективы это дало предприятию?

- Основа проекта CI - инструменты так называемого «Бережливого производства», это система 5S – организация рабочего пространства, TPM – система обслуживания оборудования, SMED – быстрая переналадка, работа по улучшениям на основе показателей производственного процесса, а также ряд других не менее значимых программ. Проект CI — это в первую очередь постоянные улучшения потенциала наших сотрудников, их отношения к культуре производства и Ценностям компании. Именно здесь ведется самая главная работа.

Мы ввели ряд инициатив для «раскрытия» персонала: обязательная беседа с сотрудниками во время ежедневных обходов производств руководством завода, «Фабрика идей КНАУФ», где каждый сотрудник может подать идею по улучшению и быть за это поощрен. Девиз ООО «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК» - «Лучше. Эффективнее. Без потерь». Только с вовлечением всех сотрудников предприятия, мы сможем ему соответствовать. Уже есть результаты этого проекта. Так, за первый год внедрения инструментов CI в производстве КНАУФ – профилей, мы снизили время простоев и увеличили объем производства продукции на 5%.

Здесь, на глубине 130 метров, уже 70 лет производится добыча гипсового камня подземным способом.

Социальное важно

- С первых дней прихода компании КНАУФ в Новомосковск, она занимает активную социальную позицию. Мы оказываем поддержку школе, детским садам, стадиону, дому культуры и скверу микрорайона Гипсовый, - продолжает Леонид Третьяков. - Это очевидная необходимость, поскольку более половины сотрудников предприятия проживают здесь. Большая часть благотворительных средств была вложена именно в обновление и благоустройство микрорайона Гипсовый. В наших текущих планах на этот год - оказание помощи школе №14 микрорайона Гипсовый в ремонте и оснащении учебных классов.

- Леонид Алексеевич, каковы сегодня главные векторы в развитии компании?

- ООО «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК» будет и дальше делать все возможное для увеличения промышленного и экономического потенциала Тульского региона, идти вперед к реализации новых амбициозных проектов.

Мы находимся на пути к очередному этапу модернизации шахты: до 2023 года здесь планируется построить подземный магистральный конвейер для транспортировки гипсового камня. Сумма инвестиций составит - 900 млн рублей. В 2022 году до полномасштабного запуска магистрального конвейера в шахте предполагается завершить строительство автоматизированного комплекса погрузки гипсового камня в железнодорожные вагоны с производительностью 750 тонн в час. Сумма инвестиций составит – 180 млн рублей.

Планов и перспектив на самом деле много, будем развиваться, не снижая темпов, искать новые точки роста. А они у компании точно есть!

ООО «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК»:

Тульская область, г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом 14, тел.:+7(48762) 29-101, 29-158.

www.knauf.ru