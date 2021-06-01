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Общество1 июня 2021 9:28

Организаторами акции стали представители одной из нетрадиционных христианских организаций

29 мая на Крестовоздвиженской площади в Туле несколько человек из религиозной общины устроили несанкционированную акцию
Игорь КОПЫТОВ
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Организаторами акции стали представители одной из нетрадиционных христианских организаций

Организаторами акции стали представители одной из нетрадиционных христианских организаций

Фото: Алексей ФОКИН

Организаторами акции стали представители одной из нетрадиционных религиозных христианских организаций. Ее участники, придерживающиеся прозападных взглядов, растянули транспарант и раздавали книги прохожим.

В отношении организатора составили административный протокол за нарушение установленного порядка организации и проведения публичного мероприятия. Суд назначил туляку наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. руб.

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