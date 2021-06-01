Организаторами акции стали представители одной из нетрадиционных христианских организаций Фото: Алексей ФОКИН

Организаторами акции стали представители одной из нетрадиционных религиозных христианских организаций. Ее участники, придерживающиеся прозападных взглядов, растянули транспарант и раздавали книги прохожим.

В отношении организатора составили административный протокол за нарушение установленного порядка организации и проведения публичного мероприятия. Суд назначил туляку наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. руб.