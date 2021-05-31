Тульские школьники стали "грамотеями"

Учащиеся Центра образования № 27 стали победителями в очередной передаче «Мы грамотеи», где их соперниками выступили ребята из гимназия № 2 подмосковной Балашихи.

В напряженной борьбе девочкам удалось одержать победу с разгромным счетом 27:11 в пользу тулячек.

«Мы грамотеи» — это интеллектуально-развлекательная программа, в которой старшеклассники в игровой форме соревнуются в знании русского языка - фонетики, морфологии, лексикологии и семантики слова, а также орфоэпии и орфографии.