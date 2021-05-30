Обрушившееся из-за грозы дерево в центре Тулы парализовало трамвайное движение Фото: Соцсети

«Вроде, и ветра сильного не было, а дерево рухнуло прямо на трамвайную линию напротив здания бывшей типографии издательства «Коммунар», - комментирует он.

И если в самой столице оружейников, действительно, субботняя гроза прошла довольно мягко, то в Тульской области выпал сильный град.

Крупные ледяные шарики размером с грецкий орех выпали в Дубенском, Алексинском, Суворовском, Богородицком и других районах.