В Тульской области идет приемка счетных участков предварительного голосования

В нашем регионе идет приемка счетных участков предварительного голосования.

Для избирателей нашего региона итоговый день предварительного голосования организован в очном формате, по привычной модели классических выборов – на участках, с урнами и бюллетенями. Всего в регионе в это воскресенье, 30 мая откроется 218 таких площадок, 53 из них – в областной столице. Четыре участка – тематические, посвящены известным тульским брендам.

На одном из них в пятницу побывали уполномоченный партии «Единая Россия» на избирательных кампаниях цикла «Единый день голосования-2021», сенатор РФ Александр Савин, секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев, председатель Общественной палаты Тульской области Галина Фомина и участники мониторинговой группы по проверке готовности участковых счетных комиссий к проведению офлайн-голосования.

В центре образования №21 на улице Гармонной Пролетарского округа свои двери 30 мая откроет счетный участок №2301 под названием «Тульская гармонь».

Сегодня здесь всё готово к работе и встрече избирателей. Свой именной статус участок демонстрирует уже на входе – здесь представлена продукция нашего легендарного предприятия по выпуску гармоней, аккордеонов и баянов. В день выборов для участников будет звучать музыка, выступать ложкари и фольклорные коллективы.

Для избирателей нашего региона итоговый день предварительного голосования организован в очном формате, по привычной модели классических выборов – на участках, с урнами и бюллетенями.

– Это, безусловно, создаст определенный позитивный настрой в день очного голосования, – говорит секретарь городского отделения «Единой России», депутат Тульской гордумы Александр Швыков. – Надеемся, что жители областной столицы проявят активность и в свой выходной день посетят наши площадки, чтобы отдать предпочтение самым достойным кандидатам и внести свой вклад в будущее региона.

Как рассказала председатель УСК Юлия Фадеева, в целях санитарно-эпидемиологической безопасности соблюдаются необходимые ограничительные меры – одновременно в помещении не могут находиться более 20 человек, на полу нанесена разметка социальной дистанции. При входе избирателям предоставляются средства индивидуальной защиты, руки обрабатываются антисептиком. Участок оформлен визуальным контентом для удобства избирателей – это стенды с информацией о кандидатах, с порядком голосования в помещении.

30 мая жителей, пришедших на участки, ждут некоторые особенности: во-первых, для них предусмотрена возможность онлайн-оценки прозрачности процесса с помощью специального приложения «За честное голосование». О нем рассказал представитель общественного штаба наблюдения за выборами, председатель Молодежного парламента при Тульской областной Думе Евгений Панфилов. Кроме этого, каждый желающий сможет внести свои предложения в Программу развития региона – для этого будет выдан специальный бланк, содержащий направления разрабатываемого документа, и раздел для конкретных инициатив жителей.

– Применяемые нами новые технологии и цифровые механизмы помогают повысить заинтересованность и вовлеченность людей в процесс предварительного голосования, – отметил Николай Воробьев. – Основная цель – обеспечить максимальную прозрачность, легитимность и открытость процедуры. Это делается для того, чтобы повысить доверие людей и дать возможность каждому гражданину Российской Федерации, каждому жителю Тульской области сделать свой выбор и поддержать того представителя партии «Единая Россия», которого он считает достойным представлять интересы жителей региона в высшем законодательном органе страны.

В ЦО №21 на ул. Гармонной, где 30 мая откроется счетный участок №2301 под названием «Тульская гармонь», все готово к работе и встрече избирателей.

– Генеральный совет партии «Единая Россия» уполномочил меня наблюдать за выборами в трех регионах Центрального федерального округа – Курской, Белгородской и Тульской областях, и сегодня в рамках этого поручения знакомлюсь с ходом подготовки к проведению предварительного голосования в Туле, – рассказал, делясь впечатлениями о рабочей поездке, сенатор РФ Александр Савин. – Участок, который мы посмотрели, могу назвать образцовым. Здесь соблюдены все необходимые меры безопасности, предусмотрены цифровые технологии общественного контроля, а также жители области могу внести свои предложения в Программу развития региона, высказать свое мнение. Отрадно, что в этих процессах активно участвует молодежь.

После завершения проверки площадок мониторинговая группа разместила на стене своего рода, знак качества – специальную наклейку «Участок к голосованию готов!». Это значит, что 30 мая он ждет своих избирателей с 8 утра и до 20 часов.