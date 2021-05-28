В Туле канализационные стоки «разбавили» воды Щегловского ручья Фото: соцсети

Туляки активно в соцсетях обсуждают вышедший из берегов ручей Щегловский, впадающий непосредственно в главную городскую водную артерию — реку Упу. Некоторые удивляются: откуда столько воды, если дождей не было несколько дней подряд? К тому же вода, как отмечается, «мутная и тухлая». Другие подсказывают ответ: «Между гаражами и новым мостиком (1-й песчаный проезд) прорвало канализацию. Возле тухлой воды играют дети...»

Реакция городских властей в соцсети: «По указанному адресу будет осуществлен комиссионный выход. Дополнительная информация будет сообщена в срок до 01.06.2021».