Тулячка-опекун, подозреваемая в истязании подростка, заключена под стражу Фото: материалы пресс-служб

Уголовное дело по п. п. «г», «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ возбуждено 25 мая 2021 года. По данным следствия, с осени 2019 года по апрель 2021 года в городе Туле несовершеннолетний мальчик 2004 года рождения, находясь под опекой в семье, подвергался истязаниям. Его периодически били, также он подвергался пыткам, запирался на длительное время против своей воли в кладовке и туалете квартиры.

Преступление было выявлено после того, как сотрудники школы сообщили в подразделение по делам несовершеннолетних, что подросток перестал посещать занятия.

Расследование уголовного дела продолжается.