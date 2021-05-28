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Общество28 мая 2021 9:37

Прошедшие вакцинацию от коронавируса туляки смогут посещать бесплатно мероприятия и летом

В Тульской области продлили акцию «Без дистанции»
Игорь КОПЫТОВ
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Прошедшие вакцинацию от коронавируса туляки смогут посещать бесплатно мероприятия все лето

Прошедшие вакцинацию от коронавируса туляки смогут посещать бесплатно мероприятия все лето

Фото: Алексей ФОКИН

Грядущим летом жители Тульской области, которые сделали прививку от коронавируса, смогут бесплатно посещать концерты, спектакли, музеи и другие культурные мероприятия.

Акцию «Без дистанции» уже поддержал международный театральный фестиваль "Толстой", который пройдет с 24 по 27 июня. Его организаторы предусмотрели специальную квоту для граждан, прошедших вакцинацию. Также тем зрителям, кто уже успел сделать прививку, предоставит привилегии музыкальный фестиваль «Дикая мята».

Отметим, с начала акции, стартовавшей в Тульской области 27 марта, различные мероприятия бесплатно посетили около двух тысяч человек.

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