Прошедшие вакцинацию от коронавируса туляки смогут посещать бесплатно мероприятия и летом

Прошедшие вакцинацию от коронавируса туляки смогут посещать бесплатно мероприятия все лето Фото: Алексей ФОКИН

Грядущим летом жители Тульской области, которые сделали прививку от коронавируса, смогут бесплатно посещать концерты, спектакли, музеи и другие культурные мероприятия.

Акцию «Без дистанции» уже поддержал международный театральный фестиваль "Толстой", который пройдет с 24 по 27 июня. Его организаторы предусмотрели специальную квоту для граждан, прошедших вакцинацию. Также тем зрителям, кто уже успел сделать прививку, предоставит привилегии музыкальный фестиваль «Дикая мята».

Отметим, с начала акции, стартовавшей в Тульской области 27 марта, различные мероприятия бесплатно посетили около двух тысяч человек.