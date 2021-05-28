Как в Туле лечат контрактуру Дюпюитрена

Наш эксперт – врач–травматолог-ортопед АО «Институт клинической реабилитологии» Валерий Николин.

Контрактура Дюпюитрена характерна в основном, для мужчин среднего возраста, возникновение в молодом возрасте - редкость, но оно протекает быстрее и приводит к стойким и тяжелым деформациям кисти. Чаще всего страдают мизинец и безымянный палец на одной или обеих руках.

На сегодня точной причины заболевания не выяснено, однако в семьях с контрактурою Дюпюитрена можно проследить наследственную предрасположенность. Выдвигаются несколько теорий происхождения болезни Дюпюитрена:

травмы кисти и отдельных пальцев,

неврогенное происхождение деформации (ущемление нервов, идущих к кисти и пальцам),

эндокринные нарушения,

наследственный дефект в соединительной ткани,

физические перегрузки кисти,

воспалительные поражения связочного аппарата, прошедшие незаметно, но оставившие последствия.

При поражении контрактурой Дюпюитрена ладонная связка каждого пальца как бы ссыхается и не дает возможности полностью разогнуть палец. При этом развивается нарушение движения в суставах пораженных пальцев, вплоть до полной их обездвиженности. В этом случае формируется анкилоз – суставные поверхности срастаются. На поверхности ладони в проекции сухожилий формируются узлы. Они могут быть болезненными.

Исходя из того, где первоначально развивается поражение, различают ладонную, пальцевую, смешанную форму контракруры Дюпюитрена.

Контрактура Дюпюитрена является стадийным заболеванием, выделяют четыре стадии повреждения.

На первой стадии проявляются: подкожное уплотнение в зоне ладони, движения пальцев почти не ограничены.

На второй стадии обычно проявляются: ограничение при пассивном разгибании пальцев не более чем на 30 градусов, незначительное ограничение в функциях кисти, отсутствие боли. На третьей стадии формируется: дефект в разгибании пальца оставляет от 30 до 90 градусов, палец постоянно согнут, есть болезненность в области кисти.

На четвертой стадии происходит переход патологического процесса на сухожилия и суставы, стойкие изменения пальцев, срастание суставных поверхностей (контрактуры), дефицит разгибания пальцев более 90 градусов, палец практически не разгибается.

Выделяются два направления лечения - консервативная терапия и хирургические методы. Выбор метода зависит от степени тяжести и длительности заболевания, а также от того, насколько ограничена подвижность суставов и функция кисти.

К консервативным методам относят: физиотерапевтические тепловые процедуры (парафин, озокерит), упражнения для растяжения сухожилий, ультразвуковое лечение, электрофорез, инъекции кортикостероидов, лечебные блокады местных анестетиков с гормонами. Консервативная терапия способна только замедлить течение контрактуры Дюпюитрена. Но не прекратить ее, рано или поздно потребуется хирургическая коррекция.

К хирургическим методам относят: классические методы операции, при которых открывается широкий кожный лоскут и иссекаются все рубцы. Если болезнь была не сильно запущена, после оперативного вмешательства пальцы начинают работать. Однако такая операция очень травматична. После нее пациент вынужден носить гипс и выпасть из рабочего ритма на одну-две недели.

В своей практике мы используем другой метод. Делаем операции через небольшие проколы тонким скальпелем. В ходе вмешательства рассекаются рубцы. В большинстве случаев движение возвращается. При помощи консервативной терапии после операции возможно удастся вернуть движение пострадавшим пальцам почти полностью.

Операция проводится под местной анестезией и занимает всего 10-20 минут. Единственное неудобство для пациента заключается в том, что в день вмешательства нельзя мочить руку, в остальном кистью можно работать без ограничений.

Как в Туле лечат контрактуру Дюпюитрена

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