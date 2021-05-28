Крепкий иммунитет

Иммунитет представляет собой защитную реакцию организма, его способность противостоять действию повреждающих агентов. Именно благодаря наличию иммунитета организм справляется с заболеванием и выздоравливает.

Признаки снижения иммунитета

К первичным признакам снижения иммунитета относятся: хроническая усталость, быстрая утомляемость, головные боли, сонливость или бессонница, ломота в мышцах и суставах. А в дальнейшем - частые простудные заболевания, которые длятся больше 2-х недель. О снижении иммунитета свидетельствует также длительная субфебрильная температура (37-38 градусов), частые обострения герпеса. В группе риска находятся новорожденные дети и старики.

Результативный метод укрепления иммунитета

Санаторно-курортное лечение – это целый комплекс процедур для вашего здоровья. Воздух соснового бора содержит большое количество отрицательно заряженных ионов, благотворно влияющих на дыхательную систему и здоровье человека. Он насыщен выделяемыми растениями фитонцидами, которые оказывают противомикробное, противовоспалительное и противоаллергическое действие и будет полезен при лечении хронического бронхита и астмы.

Занятия скандинавской ходьбой также способствуют укреплению иммунитета: быстрая ходьба дает организму определенную нагрузку. Это еще также добавит вам стройности. Соляные пещеры помогают облегчить почти все заболевания лор-органов благодаря проникновению высокодисперсного сухого аэрозоля в дыхательные пути, что улучшает вентиляционные показатели дыхания, нервную регуляцию дыхания, способствует сокращению приема лекарственных препаратов.

Нормоборическая гипокситерапия (или прерывистая нормобарическая гипокситерапия (ПНГ)) – природный стимул неспецифической резистентности организма человека (метод «Горный воздух»). На практике это не что иное, как моделирование высокогорных условий по содержанию кислорода. Эта процедура помогла уже тысячам легочных больных, сделав их легкие действительно легкими, освободив их от многолетней тяжести хронических заболеваний.

Частотно-резонансная терапия. Это терапия электромагнитными колебаниями, с которыми организм человека, отдельные органы и системы, а также находящиеся в нем микро- и макроорганизмы входят в резонанс. Основная идея применения резонанса в медицине заключается в том, что при правильном подборе частоты лечебного воздействия можно усиливать нормальные (физиологические) или ослаблять патологические колебания в биологической системе. Происходит безмедикаментозная коррекция физиологического состояния организма.

Циркулярный душ оказывает общеукрепляющее и тонизирующее действие, повышает эмоциональную и физическую активность, увеличивает приток крови ко всем внутренним органам, оказывает стимулирующее действие на головной и спинной мозг, укрепляет сердечнососудистую систему, усиливает иммунитет, способствует закаливанию организма.

Контрастная ванна оказывает хороший закаливающий эффект. Эта процедура проводится в двух смежных бассейнах, которые заполняются водой разных температур. Такое контрастное термическое воздействие придаёт тонус, хорошо влияет на сердечно-сосудистую и нервную систему и просто дарит бодрость и хорошее настроение. Приведение капилляров кожи в тонус способствует еще и омолаживающему эффекту.

Крепкий иммунитет

0+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.