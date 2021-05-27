Тульская областная Дума утвердила законопроекты, внесенные избирательной комиссией Тульской области.

Провел заседание председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев. В качестве закона, в том числе, приняты законопроекты «О внесении изменений в статьи 7 и 14 Закона Тульской области «Об избирательных комиссиях и комиссиях референдума в Тульской области» и Закон Тульской области «О выборах Губернатора Тульской области. Документы были внесены избирательной комиссией Тульской области в порядке законодательной инициативы в целях приведения регионального законодательства в соответствие с новыми положениями федерального законодательства, внесенными в апреле 2021 года.

В Закон Тульской области «Об избирательных комиссиях и комиссиях референдума» № 815-ЗТО внесен ряд изменений, в том числе:

· в случае принятия решения о голосовании в течение нескольких дней подряд агитация прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования.

· если в бюллетень внесены более десяти кандидатов, ИКТО вправе по согласованию с ЦИК России принять решение о том, что сведения о месте работы или службы, о статусе депутата, о принадлежности политической партии или общественному движению кандидатов не размещаются в бюллетене, а указываются в информационном материале на стенде в помещении для голосования;

· утверждается порядок участия в избирательной кампании иностранных агентов или аффилированных с иностранным агентом лиц.

В Закон Тульской области «Об избирательных комиссиях и комиссиях референдума» № 815-ЗТО внесены следующие изменения:

· полномочия члена ИКТО, назначенного по предложению ЦИК России, могут быть досрочно прекращены по мотивированному представлению ЦИК России в орган, назначивший такого члена комиссии.