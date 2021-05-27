Малыш скончался в скорой по дороге в больницу Фото: Алексей ФОКИН

Трехлетний ребенок из Киреевского района умер, отравившись продуктами. Малыш скончался в скорой по дороге в больницу.

По предварительным данным следствия, днем 27 мая в поселке Шварцевский Киреевского района к маленькому мальчику была вызвана скорая помощь. Как выяснилось, вечером накануне семья купила в одном из магазинов Новомосковска продукты, которыми и поужинала. После этого мать и двое детей почувствовали себя плохо. Скорая приехала быстро, однако младший сын женщины скончался по дороге в одну из тульских больниц.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ход расследования контролирует руководитель регионального следственного управления Владимир Усов. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».