В Киреевском районе Тульской области отметили день памяти Николая Чудотворца Фото: Игорь КОПЫТОВ

День памяти Николая Чудотворца, по словам настоятеля храма отца Сергия, - один из самых значимых праздников православных верующих, поэтому отмечать его нужно особенно масштабно.

22 мая в Свято-Никольском храме собралось рекордное за последнее время число прихожан — больше трех сотен. Большая часть организованно, на заказных автобусах приехали из Тулы, были также верующие из Киреевска, Узловой, Новомосковска, ближайших поселков. И ни отсутствие регулярных рейсов, ни разбитая дорога не могли помешать торжествам. Небольшая парковка перед церковной территорией оказалась переполнена еще задолго до начала службы, машины приходилось оставлять на окраине села.

В этот день на праздничных богослужениях присутствовал церковный хор, прибывший из областной столицы. Он же выступил с концертом духовных песен перед прихожанами и на последовавшем чаепитии для всех желающих на церковном дворе.

- Возвращаем былую славу нашему храму, - говорит отец Сергий. - Ведь он один из нескольких на территории области, где службы не прекращались с 50-х годов прошлого века. Присутствовавший сегодня благочинный отметил, что не видел такого количества верующих в его стенах уже несколько десятков лет.