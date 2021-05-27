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Общество27 мая 2021 9:11

В Тульской области назначен новый прокурор

На должность прокурора Тульской области Указом Президента РФ назначен Александр Грицаенко
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области назначен новый прокурор

В Тульской области назначен новый прокурор

Фото: материалы пресс-служб

Соответствующий документ был подписан накануне сроком на пять лет. Ранее глава государства предложил кандидатуру Грицаенко для рассмотрения в Совет Федерации.

Александр Грицаенко уроженец Калининграда. В 2001 году он окончил Калининградский государственный университет. Службу в органах прокуратуры он начал в 2001 году. Сперва был следователем прокуратуры Калининграда – следил за исполнением законов в исправительных учреждениях области. 11 лет трудился прокурором Полесского района и в 2013 году стал заместителем прокурора Калиниградской области.

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