К 100-летию компании «Росгосстрах» заложил аллею красных кленов в Центральном парке им. П.П.Белоусова

Сотрудники филиала «Росгосстраха» в Тульской области высадили в Центральном городском парке аллею красных кленов.

Мероприятие было приурочено к 100-летию старейшей страховой компании России, и эта аллея стала своеобразным подарком от юбиляра всем жителям города.

Как рассказала директор Тульского филиала «Росгосстраха» Наталья Новикова, место было выбрано неслучайно: это крупнейший парк в городе, памятник природы регионального значения с богатой историей. До 1893 года на месте сегодняшнего парка была свалка, но по инициативе бывшего в то время санитарным врачом Тулы Петра Белоусова ее засыпали слоем грунта и высадили деревья. Так на южной окраине города возник парк площадью 36 гектаров, который сегодня стал излюбленным местом отдыха горожан.

- Почти 130 лет Центральный парк радует жителей и гостей города, даря им чистый воздух и прохладу летом. Здесь всегда многолюдно, а его основателя туляки вспоминают с благодарностью, — говорит Наталья Новикова. — У «Росгосстраха» тоже богатая история: компания создана для страхования имущественных рисков граждан, и занимается этим вот уже без малого век. Сегодня у нас страхуют риски внуки, правнуки и даже праправнуки первых клиентов Госстраха. Уверена, что будут обращаться за страховыми услугами их дети и внуки тоже. «Росгосстрах» — по-настоящему народная компания. И нам приятно осознавать, что кленовая аллея, посаженная госстраховцами в историческом месте Тулы, будет радовать горожан еще много-много лет — ведь растут эти деревья более 100 лет.

Наталья Новикова рассказала, что изначально для высадки рассматривалось несколько видов деревьев, но остановились именно на красных клёнах. Потому что клён - символ удачи. Считается, что у дерева очень «мягкая» энергия, которая умиротворяет гнев, ярость и делают всех выдержанными и уравновешенными.

- В парке регулярно проводятся концерты, флешмобы, другие городские мероприятия. Очень много цветов и деревьев. И аллея красных кленов в честь 100-летия «Росгосстраха» станет прекрасным дополнением к архитектурной концепции парка, - уверена Наталья Новикова.

Мероприятие было приурочено к 100-летию страховой компании. сайт должен быть переход.

Справка

В Тульской области действует филиал ПАО СК «Росгосстрах», который включает 27 агентств и страховых отделов, а также центр урегулирования убытков в Туле.

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка «Открытие». На территории РФ действуют 1600 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов. 6 октября 2021 года система «Росгосстрах» отметит 100 лет со дня своего создания.

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