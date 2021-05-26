Депутаты утвердили отчет об исполнении бюджета за 2020 год

На очередном 23-м заседании Тульской городской Думы депутатам был представлен отчет об исполнении бюджета за 2020 год.

Основные параметры главного финансового документа следующие: доходная часть составила 16,9 млрд руб., расходная – 17,2 млрд руб., дефицит – 284,1 млн руб. или 3,2%.

2020 год выдался непростым из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Наблюдалось снижение поступлений налоговых и неналоговых доходов по сравнению с 2019 годом. Это связано как с общим падением экономической активности, так и с дополнительными мерами по ослаблению порядка уплаты ряда налогов и сборов, принятых на федеральном, региональном и местном уровнях в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, отраслям, в наибольшей степени пострадавшим от COVID-19. Основной задачей было снижение кассового разрыва между доходной и расходной частью. Благодаря распределению средств программно-целевым методом, удалось обеспечить сбалансированность бюджета. Всего в минувшем году финансирование велось по 25 муниципальным программам, Тула участвовала в реализации пяти нацпроектов и девяти региональных проектов. Традиционно бюджет-2020 сохранил социальную направленность: 58,6 % (10,1 млрд руб.) всех расходов было направлено на образование, культуру, социальную политику, физкультуру и спорт. В частности, на строительство и капитальный ремонт объектов детских садов, школ и спортивных объектов было выделено 979,3 млн руб. В рамках реализации социальной политики 74 молодые семьи улучшили свои жилищные условия; в новое жилье переехали 9 ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов; на 2200 детей обеспечена единовременная выплата при рождении.

26 мая на очередном заседании Тульской городской Думы депутаты рассмотрели 25 вопросов.

Объем расходов на национальную экономику составил 2,8 млрд руб. Так, на дорожную инфраструктуру направлено более 1,8 млрд руб. В основном это расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог, мостовых сооружений, тротуаров, объектов транспортной инфраструктуры.

На благоустройство города выделено 1,4 млрд руб. Средства были использованы на содержание общественных территорий, объектов благоустройства. Также продолжилась реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» (201,4 млн руб.), проекта «Народный бюджет» (2,3 млн руб.).

Депутаты большинством голосов поддержали представленный проект об исполнении бюджета за 2020 год.

– Несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавируса, главным итогом 2020 года стало выполнение всех социальных обязательств, «майских» указов Президента РФ и реализация нацпроектов. Велось строительство спортивных объектов, детских садов, школ, финансировались работы по модернизации коммунальной инфраструктуры, газификации населенных пунктов, проводились мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Не прерывалось благоустройство дворовых территорий, значительные средства направлялись на ремонт дорожно-транспортной инфраструктуры, – подчеркнула Глава города Тулы Ольга Слюсарева.

Глава города Тулы Ольга Слюсарева.

По мнению заместителя председателя Тульской городской Думы Анастасии Дементьевой, положительная динамика обусловлена в том числе, благодаря софинансированию многих программ из вышестоящих бюджетов.

– В минувшем году доля безвозмездных поступлений составила 48 % от общего объема доходов. Это 8,2 млрд рублей. Благодаря этому продолжилась реализация значимых проектов – нацпроекта БКАД, программ «Народный бюджет», «Формирование современной городской среды», – считает Анастасия Дементьева.

Заместитель председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева.

По словам заместителя председателя Тульской городской Думы Алексея Ионова, положительной динамики по многим показателям удалось добиться благодаря привлечению инвестиций. В 2020 году реализовано 82 инвестпроекта, суммарной стоимостью более 14 млрд рублей. При этом особе внимание в течение всего прошлого года уделялось поддержке и развитию малого и среднего бизнеса.

– В сложившихся экономических условиях число субъектов малого и среднего предпринимательства, по сравнению с 2019 годом снизилось на 9,8%. Особенно пострадали предприятия, работающие в сфере общественного питания, туризма, гостиничного дела и торговли непродовольственными товарами. Они столкнулись с объективными трудностями: сокращение заказов, снижение доходов, необходимость переформатирования деятельности, в том числе переход в дистанционный режим работы. Для их поддержки наряду с действующими региональными мерами были разработаны дополнительные муниципальные формы помощи. Общий объем предоставленной помощи бизнесу составил 370,2 млн руб.

Заместитель председателя Тульской городской Думы Алексей Ионов.

Заместитель председателя Тульской городской Думы Евгений Смолянинов уверен, что год удалось завершить с хорошими результатами.

– Пандемия коронавирусной инфекции оказала серьезное влияние на все отрасли городского хозяйства. Но благодаря грамотной финансовой политике, тесному взаимодействию всех ветвей власти удалось выполнить все взятые обязательства и завершить 2020 год на оптимистичной ноте, – говорит Евгений Смолянинов.

Заместитель председателя Тульской городской Думы Евгений Смолянинов.

Также депутатам представили проект внесения изменений в бюджет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Доходы и расходы в этом году уменьшаются на 162,5 млн руб.

Таким образом, объем доходов прогнозируется в размере 17,5 млрд руб., расходов – 18,7 млрд руб.

Мемориальная доска Владимиру Петровичеву

Депутаты поддержали вопрос об установке мемориальной доски Владимиру Матвеевичу Петровичеву на здании по пр. Ленина, 92. Соответствующее ходатайство поступило от ТулГУ.

– Депутаты всегда поддерживают вопросы, касающиеся увековечения памяти наших выдающихся земляков, – прокомментировал доцент кафедры физики Тульского государственного университета, депутат Тульской городской Думы Анатолий Кузнецов. – Владимир Матвеевич Петровичев внес серьезный вклад в развитие системы образования в нашем регионе. Он является автором более ста научных работ, возглавлял кафедру, выпустившую сотни высококлассных специалистов. Его имя хорошо знакомо многим преподавателям и выпускникам ТулГУ.

Медицинских кабинетов станет больше

Также в ходе 23-ого очередного заседания депутаты рассмотрели ряд вопросов, касающихся передачи в безвозмездное пользование нежилых муниципальных помещений государственным учреждениям и общественным организациям. В их числе – социально-реабилитационный центр № 1 для несовершеннолетних, областной центр социальной помощи семье и детям, детская городская клиническая больница. В частности, помещения будут выделены в центрах образования для оборудования медицинских кабинетов.

– Плановые профилактические осмотры и постоянное медицинское наблюдение за школьниками имеет огромное значение для здоровья подрастающего поколения. Ведь у детей за школьные годы могут развиться различные заболевания. Своевременное выявление симптомов позволит предотвратить развитие болезни на ранней стадии, – считает депутат Тульской городской Думы Ирина Рублевская. – Кроме того медицинский работник выдает заключения о допуске каждого ребенка к занятиям физкультурой, следит за качеством еды в школьных столовых.

Депутаты подержали предложенные проекты единогласно.

Федерации бокса передадут помещение

Рассмотрен вопрос о передаче общественной организации «Федерация бокса Тульской области» в безвозмездное пользование нежилого муниципального помещения по пр. Ленина, 87.

– В Тульской области уделяется особое внимание поддержке спорта. Строятся как крупные спорткомплексы, так и небольшие залы в шаговой доступности, модернизируется материально-техническая база спортивных учреждений. Для органов местного самоуправления вопросы развития физкультуры и спорта также остаются в приоритете. Одна из форм взаимодействия со спортивными организациями – предоставление помещений в безвозмездное пользование. Подчеркну, многие секции ведут некоммерческую деятельность, проводят бесплатные тренировки. Именно такие спортивные объединения мы и поддерживаем, – прокомментировал депутат Тульской городской Думы Дмитрий Федотов.

Решение принято депутатами единогласно.