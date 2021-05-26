В Туле ликвидировали провала грунта на улице Верхней Краснослободской Фото: Алексей ФОКИН

Напомним, провал образовался еще в субботу, 22 мая. К его ликвидации приступили уже на следующий день, но ситуацию осложнял тот факт, что яма была заполнена нечистотами. Когда их удалось откачать, обвал грунта произошел еще раз, дополнительно увеличив яму.

Вместе с тем, уже в начале недели здесь заменили часть трубы диаметром 600 мм и длиной около 3,5 метров. После засыпки котлована во вторник, в ближайшее время все работы по восстановлению тротуара и дорожного полотна будут закончены.