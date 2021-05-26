Двое тульских военнослужащих утонули на рыбалке: возбуждено уголовное дело Фото: материалы пресс-служб

Известно, что вечером 20 мая 27-летний мужчина со своим 35-летним приятелем отправились на рыбалку на пруд близ деревни Большое Бизюкино Алексинского района. Мужчины - военнослужащие по контракту, находившиеся в отпуске - сели в надувную лодку и отправились ловить рыбу.

Однако, домой не вернулись - вечером 21 мая 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение об исчезновении двух жителей Тулы. По данному факту следком возбудил уголовное дело.

Поиски рыбаков продолжались несколько суток. Водолазам удалось обнаружить тела погибших только на исходе 25 мая на глубине около 4 метров. Видимых телесных повреждений на погибших не обнаружено.