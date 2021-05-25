В Туле прошел бизнес-бранч «Бизнес в формате 5К»

Мероприятие было приурочено ко Дню российского предпринимательства, которое отмечается 26 мая. Тема «Бизнес в формате 5К» отразила ключевые грани предпринимательства: клиенты, конкуренты, коллектив, контролирующие органы и компетенции.

В Туле прошел бизнес-бранч «Бизнес в формате 5К»

На бранче встретились представители разных сфер: маркетинг, ритейл, производство продуктов питания, event-сфера, строительство, дизайн и декор, бьюти-индустрия. Участники поделились опытом трансформации в кризис и успешными бизнес-кейсами. Хэдлайнером мероприятия выступил Александр Крючков. Известный юрист, кандидат технических наук, арбитражный управляющий, специалист по антикризисному управлению рассказал, как предпринимателям защититься от «токсичных» клиентов, грамотно составить договор и юридически оздоровить бизнес.

В Туле прошел бизнес-бранч «Бизнес в формате 5К»

В Туле прошел бизнес-бранч «Бизнес в формате 5К»

В Туле прошел бизнес-бранч «Бизнес в формате 5К»

В Туле прошел бизнес-бранч «Бизнес в формате 5К»

В Туле прошел бизнес-бранч «Бизнес в формате 5К»

Фото: Екатерина Балакина.