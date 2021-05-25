Коронавирус в Тульской области по данным на 25 мая: за минувшие сутки из жизни ушли 4 человека Фото: Алексей ФОКИН

Вместе с тем, официально подтверждены 57 диагнозов заболевания COVID-19, и наблюдается рост заразившихся. В целом, с начала пандемии заболели 39817 жителей Тульской области.

Рост показателя излечившихся тоже есть. За сутки он достиг 54 человек. В целом с марта прошлого года в регионе выздоровели 37341 человек.

При суточной смертности в 4 жителя региона, общий показатель составил 2003 человека.

Кстати, по последним данным, прививки от коронавируса в Тульской области уже сделали больше 170 тысяч человек. Это 23,6% от плана по вакцинации жителей региона. Сейчас в Тульской области в резерве остается еще 30 тысяч доз вакцины.