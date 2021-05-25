В июле в Тульской области появится четвертая вакцина «Спутник Лайт» Фото: Николай ВИКТОРИАНСКИЙ

Новая вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» — это первый компонент «Спутника V», который в августе 2020 года стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Это препарат на основе аденовируса человека, который используется для транспортировки генетической информации нового коронавируса. Вакцина была зарегистрирована в России 6 мая.

Напомним, в настоящее время жителям области доступно 3 вакцины - «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Сейчас суммарно в регионе в наличии больше 30 тысяч доз.