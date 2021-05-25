Туляков, сделавших прививку и собирающихся на отдых, планируют поощрять Фото: Николай ВИКТОРИАНСКИЙ

Формат поощрения для тех, кто собирается в путешествие, уже имея сертификат о вакцинации еще не продуман окончательно. Это может быть частичная компенсация расходов либо еще какие-либо варианты - за счет бюджетных либо внебюджетных источников.

Кстати, по информации регионального минздрава, на сегодняшний день в Тульской области прививку от коронавируса сделали 23,6% населения, или 170 тыс. человек.