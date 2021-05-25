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Здоровье25 мая 2021 10:19

Туляков, сделавших прививку и собирающихся на отдых, планируют поощрять

Сам механизм поощрения должен быть разработан в ближайшее время
Игорь КОПЫТОВ
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Туляков, сделавших прививку и собирающихся на отдых, планируют поощрять

Туляков, сделавших прививку и собирающихся на отдых, планируют поощрять

Фото: Николай ВИКТОРИАНСКИЙ

Формат поощрения для тех, кто собирается в путешествие, уже имея сертификат о вакцинации еще не продуман окончательно. Это может быть частичная компенсация расходов либо еще какие-либо варианты - за счет бюджетных либо внебюджетных источников.

Кстати, по информации регионального минздрава, на сегодняшний день в Тульской области прививку от коронавируса сделали 23,6% населения, или 170 тыс. человек.

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