С началом купального сезона в Тульской области откроют 60 зон отдыха Фото: Алексей ФОКИН

Официально пляжи традиционно открываются с 1 июня. Всего в регионе должны открыть около 60 пляжей, а в самой Туле оборудованных мест для купания будет только 8. На всех установят информационные стенды и оборудуют спасательные посты.

Вместе с тем в городском округе оружейной столицы определили список тех мест, где купаться нельзя точно. Больше всего таких — 34 — в Зареченском округе: в Горелках, Хрущево, Плеханово, Барсуках, Октябрьском, Рождественском, Восточном поселках, селе Архангельском, Слободке, Самылинке, Волоти, Погромном, Форино, Малахово и Федоровке.

Еще 30 опасных для купания мест находятся в Пролетарском округе: в Демидовке, Марьино, Высоком, Барыбинке, Мызе, Журавке, Дорофеево, Теплом.

18 запрещенных водоемов расположены на территории Привокзального района: в поселке Михалково, Косая Гора, Иншинский, Петровский, Рассвет, на территории ЖК «Петровский квартал», в селе Зайцево и Алешня и в Платоновском парке.

Еще 17 прудов - в Центральном округе: в Рудаково, Петелино, Басово-Прудный, Угольный, Новотихвинский, Менделеевский, Крутое, Малая Еловая и Гостеевка, на улицах Скуратовская и Киреевская.

Традиционно запрещено купание на верхних и нижнем прудах Центрального парка.