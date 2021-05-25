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Происшествия25 мая 2021 9:30

В Тульской области иномарка врезалась в стоящий на обочине КамАЗ: есть пострадавший

Серьезное ДТП создало пробку на трассе М2 рядом с Тулой
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области иномарка врезалась в стоящий на обочине КамАЗ: есть пострадавший

В Тульской области иномарка врезалась в стоящий на обочине КамАЗ: есть пострадавший

Фото: материалы пресс-служб

Накануне вечером, 24 мая, на 178 километре трассы М2 «Крым» 37-летний водитель Hyundai Solaris на большой скорости влетел в стоящий КаМАЗ с прицепом, находившийся на проезжей части. Ранее грузовой автомобиль также столкнулся с другой машиной.

Столкновение было такой силы, что передняя часть легковушки превратилась в груду металла. В результате аварии серьезно пострадал водитель Hyundai Solaris. Он госпитализирован.

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