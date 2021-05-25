СК "Росгосстрах": Как приобрести спокойствие и уверенность

"Росгосстрах" делает особую ставку на страхование недвижимости и имущества физических лиц.

- Наталья Евгеньевна, природные катаклизмы и пожары – для России не редкость. Почему же уровень страхования жилья и домашнего имущества у нас отстает от европейского или североамериканского?

- Во-первых, недостаточный уровень страховой культуры. Страхование воспринимается как своего рода налог, а не как инструмент защиты благополучия. Люди рассчитывают на русский «авось». Даже примеры соседей, вышедших из беды с наименьшими потерями, не убеждают. Если в поселке случился большой пожар, и страховщик быстро осуществил выплату, к заметному росту спроса на страхование это не приводит. Зато все бегут страховаться, когда беда неминуема — паводок вот-вот смоет или лесной пожар к деревне подошел. В этот момент мы ничего сделать не можем: по законодательству риск наступления страхового события должен иметь вероятностный характер.

Во-вторых, это мифы о страховании. Считается, что страховой полис очень дорог, это не так. Есть продукты, позволяющие сократить расходы на страхование - за счет выбора оптимальной суммы выплаты или ограничения количества рисков. Страховой взнос - плановые расходы семьи, в бюджете их учитывают заранее. А деньги на восстановление поврежденного или утраченного жилья и имущества нужны срочно и в большем объеме.

Директор филиала ПАО СК «Росгосстрах» по Тульской области Наталья Новикова.

Еще миф: получение выплаты – это долго. Сейчас, с учетом прошлого года, заставившего активно внедрять электронный документооборот и удаленное урегулирование убытков, от подачи документов до получения денег проходит в среднем 5-8 дней.

В-третьих, гражданская сознательность, понимание того, что опираться надо на собственные силы и адекватно оценивать риски. С советских времен многие верят в то, что заботу о благополучии можно доверить государству.

Страховщики занимаются разрушением этих мифов, повышением страховой культуры. Это длительный процесс, требующий вовлечения страхового сообщества, властей, общественных организаций.

- Что нужно, чтобы люди поверили в то, что страхование жилья - работающий механизм?

- Клиент будет покупать страховку только тогда, когда он чувствует, что продукт формируется, исходя из его конкретных потребностей и под актуальные для него риски. Мы модернизировали линейку продуктов страхования имущества физлиц так, чтобы у страхователей была возможность выбора. Кто-то предпочтет защиту на все случаи жизни. А есть те, кто хотел бы иметь страховую защиту только от угроз, которых опасается: пожара, стихии… Этот принцип конструктора зарекомендовал себя в ипотечном страховании, мы будем масштабировать его на страхование жилья и имущества.

Другой аспект — наполнение страхового продукта полезными сервисами, которыми клиент, даже если у него не было страховых событий в период действия договора, может воспользоваться: услуги сантехника, слесаря по ремонту замков, обслуживание газового котла и т. д. Это добавляет ценность страховому продукту.

- Почему «Росгосстрах» в страховании жилья делает ставку на агентский канал?

- Опыт прошлого года показал, что онлайн канал продаж и агентский канал продаж могут существовать параллельно и оба быть «цифровыми» и высокотехнологичными. На волне пандемии у агентов появилась возможность дистанционного заключения договоров страхования с использованием современных цифровых технологий (электронные полисы), а у клиентов — возможность дистанционной оплаты с использованием интернет-эквайринга. Важным инструментом работы стала «Агентология» — новая цифровая платформа для реализации простых безосмотровых продуктов страхования. Мы дали агентам хорошую продуктовую линейку и технологии продаж, позволяющие работать, как им удобнее.

Агентский канал быстро впитывает все новое и технологичное. Сейчас продажи агентов могут на 50% состоять из «цифровых» продуктов. Но мы видим, что потребность в общении с агентом у страхователей сохраняется. Живому человеку доверяют больше, чем мобильному приложению. Поэтому «Росгосстрах» стратегически делает ставку на ускоренное развитие агентского канала с помощью цифровых технологий.

- Сколько страховых агентов работает в филиале и сколько планируете набрать?

- Сейчас в филиале более 370 агентов, и верхней границы нет. Важно не количество агентов, а их эффективность, желание и способность зарабатывать, приносить доход себе и компании. В целом по России десятки тысяч людей разного пола и возраста ежегодно пробуют себя в качестве страхового агента. В прошлом году, когда многие сокращали штат, «Росгосстрах» по всей стране трудоустроил 13 тысяч новых агентов.

- Предыдущий опыт и образование важны для страхового агента?

- Важнее коммуникабельность, активность, открытость, способность и готовность впитывать знания. Предыдущий опыт в продажах или работа в сфере финансов дают преимущества, но не определяющие. Среди успешных агентов немало бывших педагогов, обладающих поставленной речью и даром убеждения. В целом, наша многоуровневая система обучения и повышения квалификации позволяет «перековать» в страховщика представителя любой профессии.

Если хочешь быть успешным, надо учиться постоянно. Есть базовые курсы, которые надо пройти для начала работы, понять, какие продукты мы предлагаем, как происходит процесс выплаты страхового возмещения. Освоение новых знаний сочетается с работой со страхователями: сначала с наставниками, с менеджерами агентских групп (МАГами, они помогают погрузиться в профессию), а потом самостоятельно. Успех первых сделок влияет на желание остаться в профессии, поэтому мы ориентируем новичков на работу по страхованию имущества и жилья, которое позволяет хорошо зарабатывать.

- Сколько зарабатывают агенты?

- Средний заработок агента - условное понятие. У агентов в городе и на селе разный портфель и разный доход. Есть агенты, сделавшие страхование основным источником заработка, а есть те, кого устраивает небольшой дополнительный доход.

В Клуб миллионеров «Росгосстраха» входит порядка 4 тыс. агентов, сборы которых по страхованию имущества физлиц и каско исчисляются миллионами рублей в год. Доход нескольких сотен из них превышает миллион рублей. У лучших - выше.

Наша система мотивации предусматривает для успешных агентов бонусы и привилегии. Это делает «Росгосстрах» привлекательным для опытных агентов с хорошими портфелями. Мы обеспечиваем агентам комфортные условия: полноценное место для работы, обучения и проведения встреч с клиентами в агентских центрах и универсальных офисах. В этом году запустили возможность для успешных агентов открывать собственные франчайзинговые точки продаж под брендом «Росгосстрах».

Филиал ПАО СК "Росгосстрах" по Тульской области:

Тула, пр. Ленина, дом 40, тел.: (4872) 36-08-83, 36-01-11, 0530 ("Билайн", "МегаФон", "МТС", Теле2, звонок бесплатный).

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ПАО СК "Росгосстрах".