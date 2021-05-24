В Тульской области стартовало предварительное голосование «Единой России»

Накануне избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы «Единая Россия» проводит предварительное голосование с 24 по 30 мая в онлайн-формате с верификацией пользователей на «Госуслугах».

– Сегодня на территории Тульской области стартовало предварительное голосование партии «Единая Россия». Сделан первый шаг в процедуре народного отбора кандидатов, которые заручившись поддержкой земляков, будут баллотироваться в депутаты Государственной Думы, – отметил секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев. – В этом году партийное голосование проходит по максимальной открытой, прозрачной модели – в нем могут принять участие все желающие. Причем, сделать это в двух форматах: удаленно, с помощью электронной версии, а также в режиме оффлайн – для этого выделен один день, 30 мая. Цифровой вариант голосования уже привлек более 34 тысяч жителей региона, зарегистрировавшихся на сайте. Региональный ситуационный центр «Единой России» будет ежедневно мониторить динамику голосования и информировать о его ходе. До 28 мая жители региона могут зарегистрироваться в качестве выборщиков и сделать свой выбор онлайн. Уважаемые земляки! Нам важны ваше мнение и ваш голос. Станьте участником предварительного голосования партии «Единая Россия», отдайте предпочтение тому, кто на ваш взгляд достоит представлять интересы жителей Тульской области на федеральном уровне.

Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев.

Уважаемые избиратели!

Ознакомьтесь с инструкцией для онлайн-голосования: https://tula.er.ru/multimedia/video/instrukciya-k-onlajn-golosovaniyu-dlya-vyborshikov

Также информируем, что 30 мая в Тульской области процедура голосования пройдет по смешанной системе – электронно и очно. В 8 утра откроются 218 счетных (избирательных) участков. Предпринято всё необходимое, чтобы при голосовании соблюдались меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

Для удобства избирателей Тульское региональное отделение партии «Единая Россия» разработало онлайн-сервис, с помощью которого интернет-пользователи смогут самостоятельно найти расположение счетного участка по адресу проживания. Подробности здесь https://tula.er.ru/activity/news/najdi-svoj-schetnyj-uchastok

Для кандидатов и избирателей работает телефонная горячая линия 8-800-555-0200. На нее можно обратиться по всем возникающим вопросам.

В Тульской области стартовало предварительное голосование «Единой России»

Напомним, «Единая Россия» - единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование.

Процедура пройдет с 24 по 30 мая электронно по всей стране. В ее основе – технология блокчейн, которая позволяет обеспечить анонимность и легитимность голосования. Накануне голосования, 23 мая, состоялась процедура разделения электронных «ключей» шифрования. Части «ключа» переданы на ответственное хранение нескольким членам федерального оргкомитета, который наполовину состоит из представителей общественности. В момент завершения процедуры они будут соединены, после чего начнется подсчет голосов. Итоги предварительного голосования подведут в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде. Он пройдет 19 июня в Москве.