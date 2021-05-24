Коронавирус в Тульской области: за минувшую неделю от инфекции умерли 39 человек Фото: Алексей ФОКИН

За неделю зарегистрировано 383 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей 23 районов и городских округов. В Арсеньевском, Тепло-Огаревском районах и рабочем поселке Новогуровский случаев заболевания COVID-19 не было. Всего же с начала эпидемии в области зарегистрировано 39760 случаев заболевания.

В то же время 358 жителей Тулы и других районов области выздоровели. Общее число выздоровевших за все время наблюдения – 37287 человек.

Также подтвержден летальный исход 39 пациентов в возрасте от 34 до 95 лет. У большинства в анамнезе – хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения – 1999 человек.