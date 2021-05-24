В Туле 83-летняя пенсионерка погибла под поездом

Женщина переходила пути в неустановленном месте Фото: Алексей ФОКИН

В Туле под поезд попала пожилая женщина. 83-летняя местная жительница оказалась под колесами поезда «Москва-Курск» утром 23 мая на перегоне «Хомяково-Тула». Предположительно, пенсионерка переходила железную дорогу в неположенном месте.

Как сообщает линейная полиция, машинист поезда сигналил и пытался экстренно затормозить, но быстро остановиться у состава не было возможности. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

Полиция предупреждает граждан, что железная дорога - зона повышенной опасности, и такой переход в неустановленном месте может стоить здоровья или даже жизни.