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Происшествия24 мая 2021 8:54

В Туле 83-летняя пенсионерка погибла под поездом

Женщина переходила пути в неустановленном месте
Елена Иргиз
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Женщина переходила пути в неустановленном месте

Женщина переходила пути в неустановленном месте

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле под поезд попала пожилая женщина. 83-летняя местная жительница оказалась под колесами поезда «Москва-Курск» утром 23 мая на перегоне «Хомяково-Тула». Предположительно, пенсионерка переходила железную дорогу в неположенном месте.

Как сообщает линейная полиция, машинист поезда сигналил и пытался экстренно затормозить, но быстро остановиться у состава не было возможности. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

Полиция предупреждает граждан, что железная дорога - зона повышенной опасности, и такой переход в неустановленном месте может стоить здоровья или даже жизни.

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