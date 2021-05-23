Коронавирус в Тульской области, последние данные на 23 мая 2021 года: отмечается еще 53 новых случая заболевания

Еще 5 жителей региона скончались от различных осложнений Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области по последним статистическим данным коронавирусом заболело еще 53 жителя. При этом 50 человек выздоровело за сутки.

К сожалению, 5 человек за минувшие сутки скончались от различных осложнений, которые дал COVID-19. Всего с марта 2020 года в области умерло 1993 жителя разных возрастов.

Также статистика показывает, что с начала пандемии в регионе выявлено 39 705 случаев коронавируса. 37 236 жителей Тулы и области с болезнью при этом справились.