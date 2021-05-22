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Здоровье22 мая 2021 11:23

Коронавирус в Тульской области, последние данные на 22 мая 2021 года: еще 6 туляков скончалось

Однако в настоящее время наблюдается стабильная эпидемиологическая обстановка
Елена Иргиз
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Однако в настоящее время наблюдается стабильная эпидемиологическая обстановка

Однако в настоящее время наблюдается стабильная эпидемиологическая обстановка

Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным статистики за минувшие сутки в Тульской области умерло 6 человек, больных коронавирусом. Всего жертвами пандемии стали 1 988 человек с марта 2020 года.

Также сообщается о 56 новых случаях за истекший период. Еще 52 жителя региона разных возрастов с болезнью справились.

В целом, с начала распространения COVID-19 в Тульской области заболело 39 652 человек, а выздоровело - 37 186. В настоящее время наблюдается стабильная эпидемиологическая обстановка.

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